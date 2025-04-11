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Салах обратился к болельщикам после продления контракта с «Ливерпулем»

Сегодня, 11:32

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассчитывает, что завоюет с клубом множество трофеев. Сегодня футболист продлил контракт с «красными» на два сезона.

«Конечно, я очень рад. У нас сейчас отличная команда. Раньше у нас тоже была отличная команда. Но я подписал контракт, так как считаю, что мы имеем шанс выиграть другие трофеи и насладиться футболом.

Это здорово. Я провел здесь свои лучшие годы. Я играю восемь лет в «Ливерпуле», надеюсь, что их будет 10. Наслаждаюсь жизнью здесь, наслаждаюсь футболом. Я провел [здесь] лучшие годы в своей карьере.

Я хотел бы сказать [болельщикам], что я очень, очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что мы можем выиграть много больших трофеев вместе. Продолжайте поддерживать нас, и мы сделаем все возможное. Надеюсь, в будущем мы выиграем еще больше титулов», – сказал Салах.

  • 32-летний Салах провел в этом сезоне 45 матчей за «Ливерпуль», забил 32 гола, отдал 22 передачи.
  • Египтянин выступает за мерсисайдцев с 2017 года.
  • В составе «Ливерпуля» Салах дважды выиграл Кубок лиги и по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

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Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
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