Салах обратился к болельщикам после продления контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассчитывает, что завоюет с клубом множество трофеев. Сегодня футболист продлил контракт с «красными» на два сезона.

«Конечно, я очень рад. У нас сейчас отличная команда. Раньше у нас тоже была отличная команда. Но я подписал контракт, так как считаю, что мы имеем шанс выиграть другие трофеи и насладиться футболом.

Это здорово. Я провел здесь свои лучшие годы. Я играю восемь лет в «Ливерпуле», надеюсь, что их будет 10. Наслаждаюсь жизнью здесь, наслаждаюсь футболом. Я провел [здесь] лучшие годы в своей карьере.

Я хотел бы сказать [болельщикам], что я очень, очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что мы можем выиграть много больших трофеев вместе. Продолжайте поддерживать нас, и мы сделаем все возможное. Надеюсь, в будущем мы выиграем еще больше титулов», – сказал Салах.