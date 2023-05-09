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    Хасбика задержала полиция и составила на него протокол

    Дагестанский блогер Хасбик накануне попал в полицию. Его задержали и составили административный протокол за незаконный дрифт на автомобиле, из-за которого была перекрыта дорога общего пользования. Так компания праздновала свадьбу друга.

    Хасбик не был за рулем, но это не освободило его от ответственности.

    «Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Народ, больше такого не повторится. Извиняемся. Чуть поигрались – пришлось ответить. Я тоже за рулем не был. Просто братскую поддержку делал», – прокомментировал ситуацию Хасбик в социальной сети.

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    Источник: телеграм-канал «МВД Дагестана»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3432

      AZ 2 часа назад

      лучше бы на бутылку его посадили

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