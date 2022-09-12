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    Блогер Хасбик подписал контракт с UFC

    Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, будет сотрудничать с UFC.

    Стороны заключили контракт на пять лет.

    Хасбик теперь обязан посещать турниры UFC, а также взаимодействовать с организацией в сфере пиара и медиа.

    По информации ТАСС, сумма договора «достаточно внушительная».

    • 20-летний Магомедов – человек с генетической особенностью (рост – 93 см, вес – 18 кг).
    • Он уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Дэйны Уайта.
    • Хасбик находился в углу российского бойца Ислама Махачева вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3723

      Черкизовский Кот 11 минут назад

      Ждём новость, что он вступит в Медиа-Лигу и будет исполнять роль футбольного мяча.

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      Рейтинг: +622

      Mityai90 45 минут назад

      Задолбал уже этот невоспитанный гном. Дайте его Конору

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