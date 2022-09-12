Блогер Хасбик подписал контракт с UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, будет сотрудничать с UFC.
Стороны заключили контракт на пять лет.
Хасбик теперь обязан посещать турниры UFC, а также взаимодействовать с организацией в сфере пиара и медиа.
По информации ТАСС, сумма договора «достаточно внушительная».
- 20-летний Магомедов – человек с генетической особенностью (рост – 93 см, вес – 18 кг).
- Он уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Дэйны Уайта.
- Хасбик находился в углу российского бойца Ислама Махачева вместе с Хабибом Нурмагомедовым.
Источник: ТАСС