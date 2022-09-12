Блогер Хасбик подписал контракт с UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, будет сотрудничать с UFC.

Стороны заключили контракт на пять лет.

Хасбик теперь обязан посещать турниры UFC, а также взаимодействовать с организацией в сфере пиара и медиа.

По информации ТАСС, сумма договора «достаточно внушительная».