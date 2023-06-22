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    • Моуринью покинул консультативный совет УЕФА: «Условий, в которые я верил, больше нет»

    Моуринью покинул консультативный совет УЕФА: «Условий, в которые я верил, больше нет»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вышел из состава консультативного совета УЕФА по собственному желанию.

    Это реакция 60-летнего португальца на его дисквалификацию по итогам финала Лиги Европы.

    • Моуринью отстранили на 4 еврокубковых матча.
    • Его наказали за оскорбление судьи Энтони Тэйлора, обслуживавшего финальную игру ЛЕ.

    «Уважаемый мистер Бобан, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего членства в этом совете.

    Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение.

    Я прошу вас сообщить о моем решении господину президенту Александеру Чеферину. С наилучшими пожеланиями, Жозе Моуринью», – написал тренер в письме на имя главы совета Звонимира Бобана.

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    Источник: Goal

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