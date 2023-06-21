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Новый гендиректор «Спартака» назвал главную задачу клуба

21 июня 2023, 17:40
4

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах московского клуба.

  • Малышев сменил Евгения Мележикова.
  • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера была встреча с работниками клуба: сказал, что все большие профессионалы. Мы строим амбициозные планы на будущее. Для «Спартака» спортивная задача является приоритетной.

Задача номер один – помочь спортивному блоку. Например, выполнить задачи на трансферное окно. Бренд «Спартака» – самый мощный в России. Есть большие планы по развитию спортивной структуры – строительство новых объектов и улучшение существующих.

Мы очень хотим, чтобы стадион заполнялся максимально. Хотим, чтобы активная база болельщиков «Спартака» расширялась. Чтобы по всем направлениям велась эффективная работа.

Как помочь спортивному блоку? Отстраивание спортивного блока и дальнейшее развитие. Посмотрим на результаты этого трансферного окна и будем думать.

Ближайшие задачи – сформирован план. Понимаем, каких игроков мы ищем. Подготовили кандидатов. Я постараюсь максимально следить за выполнением этого плана и принятием решений», – сказал Малышев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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шахта Заполярная
1687358795
Сейчас бло хас тые набегут и пару коней и блеснут своими познаниями в радужных цветах.
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Skull_Boy
1687361194
Главная задача, что задач нет гениально, у вас игроков нет, где каждый 2й олигофрен и трансферная политика на уровне плинтуса и тренер ноунейм, который подтягивает лавочный хлам из прошлого клуба
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SLADE2019
1687420016
Все работники клуба большие профессионалы? Да уж, такие большие, что со Спартаком на равных играют все, в том числе и на спартаковской арене (я по результатам ориентируюсь, а не по статистике ударов по воротам, никому не нужной). Посмотрим, говоришь на результаты этого трансферного окна и думать будем, Как в том старом анекдоте, по результатам этого трансферного окна уже прыгать надо, а не думать. Ближайшие задачи - сформирован план. Да уж, действительно топ-менеджер. Может я и ошибаюсь, но мысли свои он излагает очень средненько. Давайте подождем, в принципе, что нам еще делать?
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