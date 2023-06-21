Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Новый гендиректор «Спартака» назвал главную задачу клуба

    Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах московского клуба.

    • Малышев сменил Евгения Мележикова.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера была встреча с работниками клуба: сказал, что все большие профессионалы. Мы строим амбициозные планы на будущее. Для «Спартака» спортивная задача является приоритетной.

    Задача номер один – помочь спортивному блоку. Например, выполнить задачи на трансферное окно. Бренд «Спартака» – самый мощный в России. Есть большие планы по развитию спортивной структуры – строительство новых объектов и улучшение существующих.

    Мы очень хотим, чтобы стадион заполнялся максимально. Хотим, чтобы активная база болельщиков «Спартака» расширялась. Чтобы по всем направлениям велась эффективная работа.

    Как помочь спортивному блоку? Отстраивание спортивного блока и дальнейшее развитие. Посмотрим на результаты этого трансферного окна и будем думать.

    Ближайшие задачи – сформирован план. Понимаем, каких игроков мы ищем. Подготовили кандидатов. Я постараюсь максимально следить за выполнением этого плана и принятием решений», – сказал Малышев.

    Новости по теме
    Соболеву сократили дисквалификацию за жест в адрес Роши 6
    Стало известно, на сколько выбыл Тавареш – у него разрыв крестов 3
    «Спартак» расторг контракт с Рыбусом 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20539

      Cleaner 22 минуты назад

      Новый гендиректор Спартака назвал главную задачу клуба - не вылететь НАПРЯМУЮ в Первую лигу! Только через стыки!..)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5418

      Питерский князь 1 час назад

      А почему не Элтон Джон новый генеральный директор?
      Наверно он сам отказался. Даже для него клуб слишком пиТарасовский!
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14599

      Skull_Boy 1 час назад

      Главная задача, что задач нет гениально, у вас игроков нет, где каждый 2й олигофрен и трансферная политика на уровне плинтуса и тренер ноунейм, который подтягивает лавочный хлам из прошлого клуба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3269

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Сейчас бло хас тые набегут и пару коней и блеснут своими познаниями в радужных цветах.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 