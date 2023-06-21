Новый гендиректор «Спартака» назвал главную задачу клуба

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах московского клуба.

Малышев сменил Евгения Мележикова.

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера была встреча с работниками клуба: сказал, что все большие профессионалы. Мы строим амбициозные планы на будущее. Для «Спартака» спортивная задача является приоритетной.

Задача номер один – помочь спортивному блоку. Например, выполнить задачи на трансферное окно. Бренд «Спартака» – самый мощный в России. Есть большие планы по развитию спортивной структуры – строительство новых объектов и улучшение существующих.

Мы очень хотим, чтобы стадион заполнялся максимально. Хотим, чтобы активная база болельщиков «Спартака» расширялась. Чтобы по всем направлениям велась эффективная работа.

Как помочь спортивному блоку? Отстраивание спортивного блока и дальнейшее развитие. Посмотрим на результаты этого трансферного окна и будем думать.

Ближайшие задачи – сформирован план. Понимаем, каких игроков мы ищем. Подготовили кандидатов. Я постараюсь максимально следить за выполнением этого плана и принятием решений», – сказал Малышев.