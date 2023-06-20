Ротенберг: «У Дзюбы сильная обида на Петербург, потому что он больше не играет за «Зенит»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на критику клуба со стороны форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Время покажет, как всe будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт‑Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил всe по‑другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.

Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт‑Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут всe понятно.

Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет. Всe покажет время. Надо идти к своей цели шаг за шагом, стремясь к победе на каждом уровне», – сказал Ротенберг.