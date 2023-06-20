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  • Ротенберг: «У Дзюбы сильная обида на Петербург, потому что он больше не играет за «Зенит»

Ротенберг: «У Дзюбы сильная обида на Петербург, потому что он больше не играет за «Зенит»

20 июня 2023, 12:59
4

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на критику клуба со стороны форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Время покажет, как всe будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт‑Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил всe по‑другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.

Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт‑Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут всe понятно.

Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет. Всe покажет время. Надо идти к своей цели шаг за шагом, стремясь к победе на каждом уровне», – сказал Ротенберг.

  • Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022-й год.
  • Игрок в «Локо» с февраля.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (4)
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Ziklop
1687256126
Дзюба по жизни мудак и чмо, у него всегда все виноваты. Сам он состоит из говна вот со Слуцким у них любовь на этой теме! на поле молодец старается, но нах он нужен, с его зае.бами и проблемами
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Skull_Boy
1687256929
И это говорит человек, которого папа устроил на работу в клуб и я бы на тебя посмотрел бы, когда тебе говорят сокращай ЗП и оставайся, а тем временем зулусу прописывают лишний миллион в контракт
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NewLife
1687261605
Таких перевертышей и Спартаке много, особенно среди невостребованных ветеранов.
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Persona_non_Grata
1687274379
Большой обидчивый ребенок ...
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