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    • Ротенберг: «У Дзюбы сильная обида на Петербург, потому что он больше не играет за «Зенит»

    Ротенберг: «У Дзюбы сильная обида на Петербург, потому что он больше не играет за «Зенит»

    Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на критику клуба со стороны форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Время покажет, как всe будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт‑Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил всe по‑другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.

    Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт‑Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут всe понятно.

    Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет. Всe покажет время. Надо идти к своей цели шаг за шагом, стремясь к победе на каждом уровне», – сказал Ротенберг.

    • Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022-й год.
    • Игрок в «Локо» с февраля.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18672

      NewLife 29 минут назад

      Таких перевертышей и Спартаке много, особенно среди невостребованных ветеранов.

      0
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      Рейтинг: +991

      Номэд 36 минут назад

      Пе(д)ик обиделся на пе(д)иков...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      На обиженных воду возят. Если такая Поговорка. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5380

      Питерский князь 1 час назад

      Он обиженный, потому что знает, что с обиженными делают.
      :)))

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      Рейтинг: +20491

      Cleaner 1 час назад

      Ротенберг, Дзюбе плевать на ваш Петербург.

      0
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      Рейтинг: +14594

      Skull_Boy 1 час назад

      И это говорит человек, которого папа устроил на работу в клуб и я бы на тебя посмотрел бы, когда тебе говорят сокращай ЗП и оставайся, а тем временем зулусу прописывают лишний миллион в контракт

      0
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      Рейтинг: +4289

      Ziklop 2 часа назад

      Дзюба по жизни мудак и чмо, у него всегда все виноваты.
      Сам он состоит из говна вот со Слуцким у них любовь на этой теме!
      на поле молодец старается, но нах он нужен, с его зае.бами и проблемами

      1
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      Рейтинг: +1624

      Болотоход 2 часа назад

      Там ни то что обида патамушта
      он не играет за лазурятню,там обидно што зп такую ни где не получит больше,как в помойке получал))

      1
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      Рейтинг: +4289

      Ziklop > Болотоход 1 час назад

      когда из свинарника уходил на что в обиде был?
      ваши педики ему отказывать стали или его драть перестали?

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      Рейтинг: +1624

      Болотоход > Ziklop 1 час назад

      О у тебя вася "очко" подгорело(( а драл его азмунка в петушином углу помойки)

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      Рейтинг: +4289

      Ziklop > Болотоход 1 час назад

      свинка заглатывать это твоё , у тебя идиотка и тем других нет только воспоминания как тебя пердолят во всяко разно!

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      Рейтинг: +1624

      Болотоход > Ziklop 1 час назад

      Кто о чем а блекло голубые о "гомосятине"
      Ясно все с тобой.

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