«Мы снова вместе!»: братья Миранчуки записали видео на сборах «Локомотива»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук прибыл в расположение «Локомотива» и встретился с братом Антоном.
Антон Миранчук: «Три года прошло, он снова вернулся, он с нами. We are back in the business».
Алексей Миранчук: «Родимая, родная Баковка. Очень рад находиться здесь, увидеть своих бывших партнeров и одноклубников. Всем привет!»
Антон Миранчук: «Мы снова вместе!»
- Хавбек «Торино» перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в 2020 году.
- Он принадлежит клубу из Бергамо.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»