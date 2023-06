«Мы снова вместе!»: братья Миранчуки записали видео на сборах «Локомотива»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук прибыл в расположение «Локомотива» и встретился с братом Антоном.

Антон Миранчук: «Три года прошло, он снова вернулся, он с нами. We are back in the business».

Алексей Миранчук: «Родимая, родная Баковка. Очень рад находиться здесь, увидеть своих бывших партнeров и одноклубников. Всем привет!»

Антон Миранчук: «Мы снова вместе!»