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  • Куртуа отреагировал на слова Тедеско о своем отъезде из расположения сборной Бельгии

Куртуа отреагировал на слова Тедеско о своем отъезде из расположения сборной Бельгии

20 июня 2023, 00:15
3

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил главному тренеру сборной Бельгии Доменико Тедеско.

  • Голкипер досрочно покинул расположение национальной команды.
  • Сообщалось о конфликте между Куртуа и Тедеско.
  • Тибо якобы был недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.

«Сегодня я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он частично и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.

Хочу пояснить, что я не в первый и не в последний раз разговариваю с тренером о проблемах, связанных с делами раздевалки, но впервые кто-то решился сказать об этом публично.

Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что оценка тренера не соответствует действительности. В том разговоре я попросил его – не ради прямой выгоды – объяснить и принять соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом наносили нам вред, но при этом стремясь к общей пользе.

Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели.

Хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на эту тему с кем-либо из партнеров по сборной, как это утверждается.

Кроме того, вчера днем я прошел обследование относительно проблем с правым коленом. Медицинские бригады моего клуба и сборной были на связи и рассмотрели все соответствующие документы для принятия решения об отъезде со сборов», – написал Куртуа в соцсетях.

  • В субботу Бельгия сыграла вничью с Австрией (1:1) в отборе Евро-2024.
  • Следующий соперник – Эстония (20 июня).
  • Куртуа пропустил 79 голов в 102 матчах за сборную.

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Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2024 Бельгия Куртуа Тибо Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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TANNER
1687243165
Одна вода, ничего толком не сказал. Тедеско как раз таки нормально объяснил что, как, почему и откуда, а это чучело ничего не может разъяснить.
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JIEGEHDA
1687250480
Великими не становятся , ими рождаются . Сколько бы круто и сколько бы не тащил Тибо за Реал . Видно что он не тот кто будет горой стоять за всех и вся . Ну не ты кап какая разница? Ты лучшим вратарь мира нах тебе повязка . И вообще как по мне капитаном должен быть игрок на поле , тд. Не вратарь . Чтобы спрашивать обсуждать узнавать и говорить с судьей или тренером .каждый тренер выбирает того с кем удобнее и кому легче . Он что теперь через Тибо передавать должен? Как быть Шлагбаум так и остался Тибо .
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zigbert
1687267551
Такие конфликты не к добру. Но тут просматривается звездность Куртуа и отсутствие дисциплины.
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