Куртуа отреагировал на слова Тедеско о своем отъезде из расположения сборной Бельгии

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил главному тренеру сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Голкипер досрочно покинул расположение национальной команды.

Сообщалось о конфликте между Куртуа и Тедеско.

Тибо якобы был недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.

«Сегодня я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он частично и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.

Хочу пояснить, что я не в первый и не в последний раз разговариваю с тренером о проблемах, связанных с делами раздевалки, но впервые кто-то решился сказать об этом публично.

Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что оценка тренера не соответствует действительности. В том разговоре я попросил его – не ради прямой выгоды – объяснить и принять соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом наносили нам вред, но при этом стремясь к общей пользе.

Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели.

Хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на эту тему с кем-либо из партнеров по сборной, как это утверждается.

Кроме того, вчера днем я прошел обследование относительно проблем с правым коленом. Медицинские бригады моего клуба и сборной были на связи и рассмотрели все соответствующие документы для принятия решения об отъезде со сборов», – написал Куртуа в соцсетях.