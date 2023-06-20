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    • Куртуа отреагировал на слова Тедеско о своем отъезде из расположения сборной Бельгии

    Куртуа отреагировал на слова Тедеско о своем отъезде из расположения сборной Бельгии

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил главному тренеру сборной Бельгии Доменико Тедеско.

    • Голкипер досрочно покинул расположение национальной команды.
    • Сообщалось о конфликте между Куртуа и Тедеско.
    • Тибо якобы был недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.

    «Сегодня я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он частично и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.

    Хочу пояснить, что я не в первый и не в последний раз разговариваю с тренером о проблемах, связанных с делами раздевалки, но впервые кто-то решился сказать об этом публично.

    Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что оценка тренера не соответствует действительности. В том разговоре я попросил его – не ради прямой выгоды – объяснить и принять соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом наносили нам вред, но при этом стремясь к общей пользе.

    Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели.

    Хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на эту тему с кем-либо из партнеров по сборной, как это утверждается.

    Кроме того, вчера днем я прошел обследование относительно проблем с правым коленом. Медицинские бригады моего клуба и сборной были на связи и рассмотрели все соответствующие документы для принятия решения об отъезде со сборов», – написал Куртуа в соцсетях.

    • В субботу Бельгия сыграла вничью с Австрией (1:1) в отборе Евро-2024.
    • Следующий соперник – Эстония (20 июня).
    • Куртуа пропустил 79 голов в 102 матчах за сборную.

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    Источник: «Бомбардир»

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