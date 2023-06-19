Тедеско сделал заявление об отъезде Куртуа из расположения сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прояснил ситуацию с вратарем Тибо Куртуа.

Футболист «Реала» досрочно покинул расположение национальной команды.

Сообщалось о конфликте между Куртуа и Тедеско.

31-летний голкипер был недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.

«Тибо уехал. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин Де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя вице-капитанов.

Честно говоря, мне было все равно, потому что на поле всегда есть несколько капитанов. Например, Ян Вертонген или Янник Карраско. Нам нужны несколько игроков, способных взять на себя ответственность.

Мы должны были принять решение [по капитану] перед матчем [с Австрией] в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник.

Все было в порядке, но после матча Куртуа почувствовал себя оскорбленным. Я удивлен и шокирован. Не ожидал, что произойдет что-то подобное.

Тибо почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение», – сказал Тедеско.