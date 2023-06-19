Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за конфликта с Тедеско

Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

В субботу Бельгия сыграла вничью с Австрией (1:1) в отборе Евро-2024.

Следующий соперник – Эстония (20 июня).

Куртуа пропустил 79 голов в 102 матчах за сборную.

По информации NU, 31-летнего голкипера задели слова Тедеско о капитанской повязке в сборной: «Лукаку был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят».

В Королевской федерации футбола Бельгии подтвердили, что Куртуа не сыграет против Эстонии, но не назвали причину.

Ранее сообщалось, что вратарь «Реала» недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.