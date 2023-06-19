Куртуа недоволен работой Тедеско в сборной Бельгии по двум причинам

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил собрание сборной Бельгии в воскресенье вечером.

У него возник конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

31-летний голкипер недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.