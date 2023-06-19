Куртуа недоволен работой Тедеско в сборной Бельгии по двум причинам

Как то думал, что в команде командует тренер, а дело игроков исполнять его указания. Но в последнее время зазвездившиеся игроки стали борзеть.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил собрание сборной Бельгии в воскресенье вечером.
У него возник конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.
31-летний голкипер недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.
- В субботу Бельгия сыграла вничью с Австрией (1:1) в отборе Евро-2024.
- Следующий соперник – Эстония (20 июня).
- Куртуа пропустил 79 голов в 102 матчах за сборную.