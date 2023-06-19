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    • Куртуа недоволен работой Тедеско в сборной Бельгии по двум причинам

    Куртуа недоволен работой Тедеско в сборной Бельгии по двум причинам

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил собрание сборной Бельгии в воскресенье вечером.

    У него возник конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

    31-летний голкипер недоволен ротацией и тем, что в отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне капитаном был не он, а Ромелу Лукаку.

    • В субботу Бельгия сыграла вничью с Австрией (1:1) в отборе Евро-2024.
    • Следующий соперник – Эстония (20 июня).
    • Куртуа пропустил 79 голов в 102 матчах за сборную.

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    Источник: Het Laatste Nieuws

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1925

      Fialet 20 минут назад

      Как то думал, что в команде командует тренер, а дело игроков исполнять его указания. Но в последнее время зазвездившиеся игроки стали борзеть.

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      Рейтинг: +664

      Baggio1986 22 минуты назад

      Как дети маленькие

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1553

      Таврида 1 час назад

      Тедеско бьет, наверное, этого носатого Гатальского, вот и не доволен.

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