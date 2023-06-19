Отбор Евро-2024. Украина минимально обыграла Мальту, Армения сильнее Латвии, Финляндия уничтожила Сан-Марино

Завершились еще три матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.
Украина дома едва не потеряла очки в игре с Мальтой – 1:0.
Армения на последних минутах вырвала победу над Латвией – 2:1.
Финляндия на своем поле разгромила Сан-Марино – 6:0.
Отбор Евро-2024. Группа C. 4-й тур
Гол: 1:0 – Цыганков (с пенальти), 72.
Отбор Евро-2024. Группа D. 4-й тур
Голы: 1:0 – Тикнизян, 35; 1:1 – Мкртчян (в свои ворота), 67; 2:1 – Барсегян (с пенальти), 89.
Отбор Евро-2024. Группа H. 4-й тур
Финляндия – Сан-Марино – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Камара, 16; 2:0 – Каллман, 39; 3:0 – Хаканс, 65; 4:0 – Хаканс, 72; 5:0 – Хаканс, 74; 6:0 – Пукки, 76.
Источник: «Бомбардир»