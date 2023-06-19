Отбор Евро-2024. Украина минимально обыграла Мальту, Армения сильнее Латвии, Финляндия уничтожила Сан-Марино

Завершились еще три матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Украина дома едва не потеряла очки в игре с Мальтой – 1:0.

Армения на последних минутах вырвала победу над Латвией – 2:1.

Финляндия на своем поле разгромила Сан-Марино – 6:0.

Отбор Евро-2024. Группа C. 4-й тур

Украина – Мальта – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Цыганков (с пенальти), 72.

Отбор Евро-2024. Группа D. 4-й тур

Армения – Латвия – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тикнизян, 35; 1:1 – Мкртчян (в свои ворота), 67; 2:1 – Барсегян (с пенальти), 89.

Отбор Евро-2024. Группа H. 4-й тур

Финляндия – Сан-Марино – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Камара, 16; 2:0 – Каллман, 39; 3:0 – Хаканс, 65; 4:0 – Хаканс, 72; 5:0 – Хаканс, 74; 6:0 – Пукки, 76.

Календарь отбора Евро-2024

Турнирные таблицы отбора Евро-2024