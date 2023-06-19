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    • «Балтика» продлила контракт с Игнашевичем: при нем клуб вернулся в РПЛ спустя 25 лет

    «Балтика» продлила контракт с Игнашевичем: при нем клуб вернулся в РПЛ спустя 25 лет

    «Балтика» объявила о продлении контракта с главным тренером Сергеем Игнашевичем.

    «Сергей Николаевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, первый поединок состоялся 2 октября.

    В общей сумме под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали путевку в Премьер-лигу.

    Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1», – сказано в в заявлении клуба.

    • «Балтика» заняла второе место в минувшем сезоне Первой лиги.
    • Новый сезон РПЛ стартует в конце июля.

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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