«Балтика» продлила контракт с Игнашевичем: при нем клуб вернулся в РПЛ спустя 25 лет

«Балтика» объявила о продлении контракта с главным тренером Сергеем Игнашевичем.

«Сергей Николаевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, первый поединок состоялся 2 октября.

В общей сумме под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали путевку в Премьер-лигу.

Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1», – сказано в в заявлении клуба.