«Балтика» продлила контракт с Игнашевичем: при нем клуб вернулся в РПЛ спустя 25 лет

«Балтика» объявила о продлении контракта с главным тренером Сергеем Игнашевичем.
«Сергей Николаевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, первый поединок состоялся 2 октября.
В общей сумме под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали путевку в Премьер-лигу.
Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1», – сказано в в заявлении клуба.
- «Балтика» заняла второе место в минувшем сезоне Первой лиги.
- Новый сезон РПЛ стартует в конце июля.
Источник: телеграм-канал «Балтики»