Президент «Ростова» назвал три цели клуба на сезон-2023/24

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о задачах клуба на следующий сезон.

«Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру.

Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть.

Хорошо понимаем, что мы не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету, но это футбол. Мы можем конкурировать за счет эффективного управления клубом и отличной работы тренерского штаба.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее», – сказал Арутюнянц.