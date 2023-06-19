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    Президент «Ростова» назвал три цели клуба на сезон-2023/24

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о задачах клуба на следующий сезон.

    «Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру.

    Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть.

    Хорошо понимаем, что мы не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету, но это футбол. Мы можем конкурировать за счет эффективного управления клубом и отличной работы тренерского штаба.

    Мы с оптимизмом смотрим в будущее», – сказал Арутюнянц.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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