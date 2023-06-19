Президент «Ростова» анонсировал подписание трех новичков: «Очень скоро их объявим»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферных планах клуба.

«Надо постоянно выступать на хорошем уровне – это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача – получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться.

Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание, кто нам нужен.

Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим.

Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас все получится.

Еще один важный аспект – мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки», – говорится в обращении Арутюнянца к болельщикам.