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    • Президент «Ростова» анонсировал подписание трех новичков: «Очень скоро их объявим»

    Президент «Ростова» анонсировал подписание трех новичков: «Очень скоро их объявим»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферных планах клуба.

    «Надо постоянно выступать на хорошем уровне – это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача – получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться.

    Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание, кто нам нужен.

    Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим.

    Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас все получится.

    Еще один важный аспект – мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки», – говорится в обращении Арутюнянца к болельщикам.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15145

      Алексей З 1 час назад

      В аренду походу ?

      0
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      Рейтинг: +1256

      SLADE2019 2 часа назад

      Заинтриговал немного. Давай быстрее объявляй.

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