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    • Экс-тренер «Зенита» вошел в топ-6 самых богатых футбольных людей Румынии

    Экс-тренер «Зенита» вошел в топ-6 самых богатых футбольных людей Румынии

    Издание Antena Sport опубликовало рейтинг самых богатых людей Румынии, связанных с профессиональным футболом.

    Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу попал на шестое место в этом списке.

    Он возглавлял петербургскую команду в сезоне-2016/2017, а сейчас работает в киевском «Динамо».

    1. Джиджи Бекали (владелец «Стяуа»): 325-425 миллионов евро
    2. Дан Шуку (владелец «Рапида»): 135-145 миллионов евро
    3. Николае Бадя (владелец «Динамо Бухарест»): 87-93 миллионов евро
    4. Владимир Кон (президент «Волунтари»): 65-70 миллионов евро
    5. Космин Олерой (главный тренер «Аль-Шарджи»): 46-50 миллионов евро
    6. Мирча Луческу (главный тренер «Динамо Киев»): 34-38 миллионов евро

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24828

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Интересно: сколько процентов газпромовских денег в его богатстве?

      0
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      Рейтинг: +990

      Номэд 46 минут назад

      Естественно. В свое время вшивая бо.мжарня ему от души отсыпала. Ему надолго хватит.

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      Рейтинг: +4885

      fakeid > Номэд 26 минут назад

      в своё время ещё более вшивая помойка заплатила 3,5 ляма € сбежавшему тедеске. луческу за год тоже заработал менее 4 лямов. писай сидя, в который раз тебе говорю. гы-гы!

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      Рейтинг: +1551

      Таврида 56 минут назад

      Одно слово - румын...

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