Экс-тренер «Зенита» вошел в топ-6 самых богатых футбольных людей Румынии

Издание Antena Sport опубликовало рейтинг самых богатых людей Румынии, связанных с профессиональным футболом.

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу попал на шестое место в этом списке.

Он возглавлял петербургскую команду в сезоне-2016/2017, а сейчас работает в киевском «Динамо».