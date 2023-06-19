Экс-тренер «Зенита» вошел в топ-6 самых богатых футбольных людей Румынии

Издание Antena Sport опубликовало рейтинг самых богатых людей Румынии, связанных с профессиональным футболом.
Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу попал на шестое место в этом списке.
Он возглавлял петербургскую команду в сезоне-2016/2017, а сейчас работает в киевском «Динамо».
- Джиджи Бекали (владелец «Стяуа»): 325-425 миллионов евро
- Дан Шуку (владелец «Рапида»): 135-145 миллионов евро
- Николае Бадя (владелец «Динамо Бухарест»): 87-93 миллионов евро
- Владимир Кон (президент «Волунтари»): 65-70 миллионов евро
- Космин Олерой (главный тренер «Аль-Шарджи»): 46-50 миллионов евро
- Мирча Луческу (главный тренер «Динамо Киев»): 34-38 миллионов евро
Источник: «Бомбардир»