Ненахов: «Все будут смеяться, но «Локомотив» хочет стать чемпионом»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассчитывает в следующем сезоне на чемпионство.

«Мы не скрываем, что хотим взять чемпионство. Понятно, что сейчас все будут смеяться: «Вы начали играть во второй половине, когда все уже расслабились, в отпуске, на чемоданах». Не хочу загадывать и строить иллюзий, мы должны работать и уже от своей работы достигать эту вершину», – сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».