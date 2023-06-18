Ненахов: «Все будут смеяться, но «Локомотив» хочет стать чемпионом»

Чтобы стать чемпионом надо 2 раза за сезон обыграть Зенит. И еще 2-3 прямых конкурентов. Последний раз Зеню обыгрывали еще при ЮПС если ничего не путаю. В общем квакайте после победы над Зенитом, как минимум.
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассчитывает в следующем сезоне на чемпионство.
«Мы не скрываем, что хотим взять чемпионство. Понятно, что сейчас все будут смеяться: «Вы начали играть во второй половине, когда все уже расслабились, в отпуске, на чемоданах». Не хочу загадывать и строить иллюзий, мы должны работать и уже от своей работы достигать эту вершину», – сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 5 последних сезонов РПЛ взял «Зенит».
- «Локомотив» не выигрывал чемпионство с 2018 года.
- Сезон стартует 23 июля.