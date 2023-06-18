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    • Ненахов: «Все будут смеяться, но «Локомотив» хочет стать чемпионом»

    Ненахов: «Все будут смеяться, но «Локомотив» хочет стать чемпионом»

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассчитывает в следующем сезоне на чемпионство.

    «Мы не скрываем, что хотим взять чемпионство. Понятно, что сейчас все будут смеяться: «Вы начали играть во второй половине, когда все уже расслабились, в отпуске, на чемоданах». Не хочу загадывать и строить иллюзий, мы должны работать и уже от своей работы достигать эту вершину», – сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • 5 последних сезонов РПЛ взял «Зенит».
    • «Локомотив» не выигрывал чемпионство с 2018 года.
    • Сезон стартует 23 июля.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7123

      Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Чтобы стать чемпионом надо 2 раза за сезон обыграть Зенит. И еще 2-3 прямых конкурентов. Последний раз Зеню обыгрывали еще при ЮПС если ничего не путаю. В общем квакайте после победы над Зенитом, как минимум.

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