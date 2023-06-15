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    • Медведев: «Зенит» мог бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»

    Медведев: «Зенит» мог бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы об успехах российских команд в нулевых годах, а также о силе нынешнего состава петербуржцев.

    – Главное воспоминание с Евро-08?

    – Победа над Голландией. Я до сих пор прокручиваю эпизоды этого матча.

    – Победа «Зенита» в Кубке УЕФА или бронза сборной на Евро?

    – Матчи «Зенита» я помню вообще все. Вместе у нас одержано больше 100 побед.

    – Чья победа в Кубке УЕФА более значимая: «Зенита» в 2008-м или ЦСКА в 2005-м?

    – ЦСКА выиграл первый. Мы по накатанной пошли. Считаю, что это равнозначные победы. Тем более они шли одна за одной.

    – «Зениту» было бы это под силу повторить, если бы сейчас играли в еврокубках?

    – Я уже говорил, что неслучайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом.

    У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».

    • «Зенит» в 5-й раз подряд стал чемпионом РПЛ, опередив ближайшего преследователя на 12 очков.
    • Сейчас на «Газпром Арене» идет ретро-матч между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2276

      jek718875 3 минуты назад

      Текстильщик(Иваново) тоже может играть с кем угодно

      1
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      Рейтинг: +5367

      Питерский князь 10 минут назад

      Я не знаю, кто че смотрит, но лишь Зенит и ЦСКА тащили РПЛ.
      А СпартаГ, это наше самое большое позорище. Трофеев нет, зато достижение 1к 18 тяжело побить!
      :)))

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      Рейтинг: +380

      timon2401 11 минут назад

      не даром он доктор философии))) попи...ть о не збыточном самой наукой ему прописано

      0
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      Рейтинг: +68231

      portero 13 минут назад

      Играть конечно могли бы с кем угодно, только Счёт какой будет, а победитель известен до начала игры!!!

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      Рейтинг: +8314

      nik55 14 минут назад

      пи-дабол

      1
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      Рейтинг: +6188

      AtticusFinch 30 минут назад

      Он и С Лейпцигом Бенфикой и Лионом уже сыграл, про Пасуш Ферейру вообще промолчим...Интересно самому не смешное ему такую чушь нести))Непобедимому Сепахану из Ирана проиграли 2-0 .... у которого весь состав стоит, как бутсы Малкома

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      Рейтинг: +1044

      7:1 > AtticusFinch 25 минут назад

      ачо, бутсы малкома уже стоят 10 лямов? и щас бы приплетать товарняки, да. почему не визжишь про товарняк с фенером? ты его вообще видел, что там творил зенит на выезде? конечно же, гнидская тарасофская логика не позволит хрюкать про нормальные матчи, нужно только гoвнецо поискать. я его тоже могу найти в избытке, про аек и т.д.

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      Рейтинг: +6188

      AtticusFinch > 7:1 17 минут назад

      Дебилойд -я тебе уроду моральному, в 10 раз повторяю, Я ненавижу СПАРТАК!!!!для тебя дауна, я так понимаю, все, кто не из Питера, за Спартак болеют?))или у тебя какие-то комплексы насчет "свиней"))я таких моральных уродов ещё не встречал - ...и кто-то же воспитал такую блеватину))) ты сам себе то не противен?скоро говном своим захлебнешься уродец)))пойди хоть помойся))) И на будущее, помимо Свинарника и **** - есть ещё и другие, нормальные команды))

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      Рейтинг: +1044

      7:1 > 7:1 17 минут назад

      на рейтинг уефы глянь до СВО. где был зенит - и где вонючейший спортаг. мы в двадцатке - вы во второй сотне, свЕнорылые. и щас бы приплетать бенфику и лион, у которых составы дороже. хотя драли мы и тех и других, в отличие от вас, рылов позорных и обосцанных. есть чё хрюкануть в ответ?

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      Рейтинг: +1044

      7:1 > AtticusFinch 15 минут назад

      ты рыло по косвенным признакам, поэтому буду считать тебя спартачом. даун, у которого мозг напрочь атрофирован, если приплетает всю ту чушь собачью, которая выше изложена.

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      Рейтинг: +6188

      AtticusFinch > 7:1 10 минут назад

      до тебе видимо и правда не доходит ничего....какой на куй рейтинг?))что ты несешь))Зенит Мальме не может обыграть...причем здесь какие то рейтинг , идиота ты тупорылого кусок)))какой же ты даун ...даже не хочу на такой кусок гавна тратить время- пшел нах! посмотреть бы в глаза тем кто тебя на свет так сказать... на радость всем нам урода высрал

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      Рейтинг: +1044

      7:1 > AtticusFinch 2 минуты назад

      ну тыж чмо тупорогое, которое может искать только Г, забывая при этом победы зенита. да, удобно помнить мальме - но не помнить всё остальное, как зенит добывал очки в общую копилку, позволившую вытащить аж 3 клуба от страны в ЛЧ. не, ну зачем всё это, ведь удобнее мальме. хочется посмотреть на тех уродов, которые тебя выcpали.

      0
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      Рейтинг: -98

      Zenit2312 34 минуты назад

      Если бы у бабушки был х.. она была бы дедушкой. Одни слова. Не подтверждённые делом .Вот будем играть в еврокубках вот тогда и надо комментировать, в ближайшие лет пять шесть только РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2677

      serglider 1 час назад

      Сыграть бы мОгли... только вот выиграть маловероятно! Два игрока не смогут потянуть клуб в еврокубках, это вам не мусорный чемпионат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4325

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да играть-то он мог, только как. Видели мы его игру в ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +5367

      Питерский князь > Иван Петров 1986 1 час назад

      Впшу не видели. Вы там не играете!
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4325

      Иван Петров 1986 > Питерский князь 56 минут назад

      По телевизору все видели, как вы там очень жидко обосрались.

      1
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      Рейтинг: +5367

      Питерский князь > Иван Петров 1986 26 минут назад

      Петров, одного Ливерпуля достаточно, чтобы понять, что СпартаГ нуль!
      :)))

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      Рейтинг: +981

      Номэд 1 час назад

      ДВУХ игроков вшивых вызвали в сборную. Уааахахахаа. Это когда в других клубах ВСЕ игроки каких-нибудь сборных. Говорящая голова, жги еще.

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      Рейтинг: +1044

      7:1 > Номэд 46 минут назад

      педка-номэдка, в какую зулусскую сборную вызывают игроков вонючейшего спортага? ахаха! гы-гы!

      1
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