Медведев: «Зенит» мог бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы об успехах российских команд в нулевых годах, а также о силе нынешнего состава петербуржцев.

– Главное воспоминание с Евро-08?

– Победа над Голландией. Я до сих пор прокручиваю эпизоды этого матча.

– Победа «Зенита» в Кубке УЕФА или бронза сборной на Евро?

– Матчи «Зенита» я помню вообще все. Вместе у нас одержано больше 100 побед.

– Чья победа в Кубке УЕФА более значимая: «Зенита» в 2008-м или ЦСКА в 2005-м?

– ЦСКА выиграл первый. Мы по накатанной пошли. Считаю, что это равнозначные победы. Тем более они шли одна за одной.

– «Зениту» было бы это под силу повторить, если бы сейчас играли в еврокубках?

– Я уже говорил, что неслучайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом.

У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».