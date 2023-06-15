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  • Медведев: «Зенит» мог бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»

Медведев: «Зенит» мог бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»

15 июня 2023, 20:16
23

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы об успехах российских команд в нулевых годах, а также о силе нынешнего состава петербуржцев.

– Главное воспоминание с Евро-08?

– Победа над Голландией. Я до сих пор прокручиваю эпизоды этого матча.

– Победа «Зенита» в Кубке УЕФА или бронза сборной на Евро?

– Матчи «Зенита» я помню вообще все. Вместе у нас одержано больше 100 побед.

– Чья победа в Кубке УЕФА более значимая: «Зенита» в 2008-м или ЦСКА в 2005-м?

– ЦСКА выиграл первый. Мы по накатанной пошли. Считаю, что это равнозначные победы. Тем более они шли одна за одной.

– «Зениту» было бы это под силу повторить, если бы сейчас играли в еврокубках?

– Я уже говорил, что неслучайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом.

У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».

  • «Зенит» в 5-й раз подряд стал чемпионом РПЛ, опередив ближайшего преследователя на 12 очков.
  • Сейчас на «Газпром Арене» идет ретро-матч между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (23)
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Skull_Boy
1686849646
А тем временем не могут обыграть Брюгге и кое как обыгрывают Мальме
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RUSARM
1686850123
Полный бред,выдает желаемое,за действительное!! А по факту пшик на международной арене от звенита!!
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Иван Петров 1986
1686852170
Да играть-то он мог, только как. Видели мы его игру в ЛЧ.
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ArReal
1686855345
Он и С Лейпцигом Бенфикой и Лионом уже сыграл, про Пасуш Ферейру вообще промолчим...Интересно самому не смешное ему такую чушь нести))Непобедимому Сепахану из Ирана проиграли 2-0 .... у которого весь состав стоит, как бутсы Малкома
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nik55
1686856325
пи-дабол
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portero
1686856403
Играть конечно могли бы с кем угодно, только Счёт какой будет, а победитель известен до начала игры!!!
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timon2401
1686856486
не даром он доктор философии))) попи...ть о не збыточном самой наукой ему прописано
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jek718875
1686856996
Текстильщик(Иваново) тоже может играть с кем угодно
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russkiisergei
1686866181
играть то могли! но всё равно бы со с а ли !!!
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Александр.Т.
1686886610
Все видели последние сезоны Зенита в лиги чемпионов.
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