Стартовые составы «Зенита» и сборной России на ретроматч: петербуржцев тренирует Медведев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и сборной России образца 2008 года на ретроматч.

«Зенит»: Малафеев, Зырянов, Игонин, Вьештица, Цветков, Денисов, Широков, Жирков, Файзулин, Аршавин, Погребняк.

Сборная России-2008: Габулов, Шишкин, Колодин, Алдонин, Янбаев, Семшов, Каряка,Аленичев, Титов, Билялетдинов, Кириченко.

Тренером «Зенита» будет гендиректор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев. Сборную России образца 2008 года возглавил Александр Бородюк.