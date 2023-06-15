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    • Стартовые составы «Зенита» и сборной России на ретроматч: петербуржцев тренирует Медведев

    Стартовые составы «Зенита» и сборной России на ретроматч: петербуржцев тренирует Медведев

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и сборной России образца 2008 года на ретроматч.

    «Зенит»: Малафеев, Зырянов, Игонин, Вьештица, Цветков, Денисов, Широков, Жирков, Файзулин, Аршавин, Погребняк.

    Сборная России-2008: Габулов, Шишкин, Колодин, Алдонин, Янбаев, Семшов, Каряка,Аленичев, Титов, Билялетдинов, Кириченко.

    Тренером «Зенита» будет гендиректор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев. Сборную России образца 2008 года возглавил Александр Бородюк.

    • Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 мск.
    • Игру покажет «Матч ТВ» в прямом эфире.

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    Источник: «Бомбардир»

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