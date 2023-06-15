Федотов раскрыл феномен Акинфеева

Федотов год всего(!!!) в ЦСКА и вы его спрашиваете за Акинфеева , который уже почти 20 лет в клубе ????
Нонсенс. Игорь - легенда клуба !!! Это у него надо спрашивать про Федотова.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о вратаре Игоре Акинфееве.
- ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.
- 37-летний Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.
- Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.
– Проработав с капитаном ЦСКА бок о бок целый год, вы почувствовали, в чем его феномен?
– Решающая кубковая игра – это, так сказать, апофеоз. Фактор, о котором вы говорите, проходит через всю блестящую карьеру Игоря. Конечно, это особенно чувствуется, когда работаешь с ним рядом.
Но мы и раньше знали и видели, когда встречались с ЦСКА, насколько значимой фигурой является Акинфеев. Это и человек номер один, и футболист номер один. Его сила в профессионализме, уверенности, идеях, стремлении побеждать.
Буквально вчера прочитал его слова, мол, многие ждут, что я закончу карьеру. А я не закончу, отвечает Игорь. Этот сезон лишний раз показал, что оснований вешать бутсы на гвоздь у Игоря нет никаких. Он в полном порядке, он лучший.
Понимаю, что чувствуют соперники после его феноменальных спасений. Сам через это прошел, когда мы с Игорем еще были по разные стороны баррикад.