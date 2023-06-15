Федотов раскрыл феномен Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о вратаре Игоре Акинфееве.

ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.

37-летний Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.

Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.

– Проработав с капитаном ЦСКА бок о бок целый год, вы почувствовали, в чем его феномен?

– Решающая кубковая игра – это, так сказать, апофеоз. Фактор, о котором вы говорите, проходит через всю блестящую карьеру Игоря. Конечно, это особенно чувствуется, когда работаешь с ним рядом.

Но мы и раньше знали и видели, когда встречались с ЦСКА, насколько значимой фигурой является Акинфеев. Это и человек номер один, и футболист номер один. Его сила в профессионализме, уверенности, идеях, стремлении побеждать.

Буквально вчера прочитал его слова, мол, многие ждут, что я закончу карьеру. А я не закончу, отвечает Игорь. Этот сезон лишний раз показал, что оснований вешать бутсы на гвоздь у Игоря нет никаких. Он в полном порядке, он лучший.

Понимаю, что чувствуют соперники после его феноменальных спасений. Сам через это прошел, когда мы с Игорем еще были по разные стороны баррикад.