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    Федотов раскрыл феномен Акинфеева

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о вратаре Игоре Акинфееве.

    • ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.
    • 37-летний Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.
    • Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.

    – Проработав с капитаном ЦСКА бок о бок целый год, вы почувствовали, в чем его феномен?

    – Решающая кубковая игра – это, так сказать, апофеоз. Фактор, о котором вы говорите, проходит через всю блестящую карьеру Игоря. Конечно, это особенно чувствуется, когда работаешь с ним рядом.

    Но мы и раньше знали и видели, когда встречались с ЦСКА, насколько значимой фигурой является Акинфеев. Это и человек номер один, и футболист номер один. Его сила в профессионализме, уверенности, идеях, стремлении побеждать.

    Буквально вчера прочитал его слова, мол, многие ждут, что я закончу карьеру. А я не закончу, отвечает Игорь. Этот сезон лишний раз показал, что оснований вешать бутсы на гвоздь у Игоря нет никаких. Он в полном порядке, он лучший.

    Понимаю, что чувствуют соперники после его феноменальных спасений. Сам через это прошел, когда мы с Игорем еще были по разные стороны баррикад.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15086

      Алексей З 5 минут назад

      Федотов год всего(!!!) в ЦСКА и вы его спрашиваете за Акинфеева , который уже почти 20 лет в клубе ????
      Нонсенс. Игорь - легенда клуба !!! Это у него надо спрашивать про Федотова.

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