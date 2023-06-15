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  • Зинченко: «Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям»

Зинченко: «Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям»

15 июня 2023, 10:34
14

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко поддерживает отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Я не пожму руку спортсменам из России и Белоруссии, потому что я никогда не приму их реакцию. Можно говорить, что они не делали ничего плохого нам, но они делали – они не реагировали.

У них миллионы подписчиков, что дает им возможность высказаться. Если у вас 10 миллионов подписчиков, и вы скажите: «Прекратите это», то некоторые из 10 миллионов будут распространять этот посыл.

И в конце концов это будет иметь эффект. Но если они не будут говорить, потому что напуганы, то не называйте нас братьями. Никогда снова.

Я один из тех украинцев, который не хочет видеть их на высшем уровне ни в одном виде спорта. Конечно, их нельзя допускать к соревнованиям», – сказал Зинченко в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

  • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
  • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (14)
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111Hunter111
1686815787
с тобой на одном поле с..ать никто не сядет.
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jek718875
1686816506
Вот гадёныш!
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Таврида
1686816908
Отруби себе руку, которой с россиянами в Уфе здоровался, а то мало ли что...
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Январь 59
1686818647
А почему Зинченко молчал, когда в Одессе сожгли людей в доме Профсоюзов, а почему Зинченко молчал, когда в Мореуполе мирную демонстрацию расстреляли, а почему Зинченко молчал, когда бомбили Донецк и Луганск? Там везде стреляли в мирных и безоружных людей, а где он тогда был? Почему тогда молчал? Значит поддерживал? Значит сам террорист.
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ScarlettOgusania
1686819143
тварь укрожопая смеет что-то тявкать на российских футболистов, выжечь напалмом 404-х!
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R_a_i_n
1686819622
С чего он решил, что кто-то из этих спортсменов ему руку протянет? Разве фашистам и нацикам нормальные люди тянут руку?
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TANNER
1686821158
Боже упаси хохлоублюдков братьями называть. От одной только мысли появляется рвотный рефлекс. Уважаемые админы, умоляю, не постите вы болтовню этих фашистов.
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baden1969
1686824050
Что-то не помню, чтобы Зинченко кричал своим подписчикам "Прекратите это!!!", когда жгли мирных людей в Одессе, когда бомбили Луганск и Донецк, когда уничтожали мирных людей в Мариуполе. Или, по его мнению, этого не было??? Или это были не люди???
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Ивантеевец
1686829851
Второй день поток сознания. Надо же бабки отрабатывать, а то ведь могу с теплого, уютного и сытого острова на "любимую Родину" попросить, за которую паренек весь исстрадался, бедненький.
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CatMatros
1686833665
Тю))) А это случаем не тот самый Зинченко,который после начала АТО на Украине еще 2 года почему-то выступал за российский клуб "Уфа" и с благоговейным трепетом кланялся и поддакивал? Неужели тот? Ясно понятно
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