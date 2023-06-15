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    • Зинченко: «Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям»

    Зинченко: «Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям»

    Футболист «Арсенала» Александр Зинченко поддерживает отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

    «Я не пожму руку спортсменам из России и Белоруссии, потому что я никогда не приму их реакцию. Можно говорить, что они не делали ничего плохого нам, но они делали – они не реагировали.

    У них миллионы подписчиков, что дает им возможность высказаться. Если у вас 10 миллионов подписчиков, и вы скажите: «Прекратите это», то некоторые из 10 миллионов будут распространять этот посыл.

    И в конце концов это будет иметь эффект. Но если они не будут говорить, потому что напуганы, то не называйте нас братьями. Никогда снова.

    Я один из тех украинцев, который не хочет видеть их на высшем уровне ни в одном виде спорта. Конечно, их нельзя допускать к соревнованиям», – сказал Зинченко в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

    • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
    • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +124

      baden1969 24 минуты назад

      Что-то не помню, чтобы Зинченко кричал своим подписчикам "Прекратите это!!!", когда жгли мирных людей в Одессе, когда бомбили Луганск и Донецк, когда уничтожали мирных людей в Мариуполе. Или, по его мнению, этого не было??? Или это были не люди???

      2
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      Рейтинг: +1513

      elessar arnor > baden1969 14 минут назад

      телек не смотри и не надо лезть в чужое гос-во, своих веселух достаточно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      TANNER 1 час назад

      Боже упаси хохлоублюдков братьями называть. От одной только мысли появляется рвотный рефлекс. Уважаемые админы, умоляю, не постите вы болтовню этих фашистов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Болотоход 1 час назад

      Нацик 100%

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14170

      R_a_i_n 1 час назад

      С чего он решил, что кто-то из этих спортсменов ему руку протянет? Разве фашистам и нацикам нормальные люди тянут руку?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1513

      elessar arnor > R_a_i_n 15 минут назад

      весь мир, а кто фашист стоит внимательнее посмотреть)

      0
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      Рейтинг: +2074

      ScarlettOgusania 1 час назад

      тварь укрожопая смеет что-то тявкать на российских футболистов, выжечь напалмом 404-х!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2421

      Январь 59 1 час назад

      А почему Зинченко молчал, когда в Одессе сожгли людей в доме Профсоюзов, а почему Зинченко молчал, когда в Мореуполе мирную демонстрацию расстреляли, а почему Зинченко молчал, когда бомбили Донецк и Луганск? Там везде стреляли в мирных и безоружных людей, а где он тогда был? Почему тогда молчал? Значит поддерживал? Значит сам террорист.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +56130

      MaxRnD > Январь 59 1 час назад

      это другое ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1513

      elessar arnor > Январь 59 16 минут назад

      телек выключи, это другая страна, пусть делают, что хотят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20323

      Cleaner 2 часа назад

      Лупоглазый ****** что то вякнул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Таврида 2 часа назад

      Отруби себе руку, которой с россиянами в Уфе здоровался, а то мало ли что...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2274

      jek718875 2 часа назад

      Вот гадёныш!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +674

      111Hunter111 2 часа назад

      с тобой на одном поле с..ать никто не сядет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1513

      elessar arnor > 111Hunter111 15 минут назад

      лучшие футболисты мира это делают, пока твои камеру видосики снимают)

      0
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