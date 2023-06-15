Зинченко: «Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям»

Что-то не помню, чтобы Зинченко кричал своим подписчикам "Прекратите это!!!", когда жгли мирных людей в Одессе, когда бомбили Луганск и Донецк, когда уничтожали мирных людей в Мариуполе. Или, по его мнению, этого не было??? Или это были не люди???
Футболист «Арсенала» Александр Зинченко поддерживает отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.
«Я не пожму руку спортсменам из России и Белоруссии, потому что я никогда не приму их реакцию. Можно говорить, что они не делали ничего плохого нам, но они делали – они не реагировали.
У них миллионы подписчиков, что дает им возможность высказаться. Если у вас 10 миллионов подписчиков, и вы скажите: «Прекратите это», то некоторые из 10 миллионов будут распространять этот посыл.
И в конце концов это будет иметь эффект. Но если они не будут говорить, потому что напуганы, то не называйте нас братьями. Никогда снова.
Я один из тех украинцев, который не хочет видеть их на высшем уровне ни в одном виде спорта. Конечно, их нельзя допускать к соревнованиям», – сказал Зинченко в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
- Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
- Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».