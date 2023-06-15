Макрон ответил на вопрос о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон постарается помешать уходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Он поговорил о будущем 24-летнего футболиста с юным болельщиком парижской команды.

«У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться [чтобы Мбаппе остался]», – заявил Макрон.