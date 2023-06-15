Макрон ответил на вопрос о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон постарается помешать уходу Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Он поговорил о будущем 24-летнего футболиста с юным болельщиком парижской команды.
«У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться [чтобы Мбаппе остался]», – заявил Макрон.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
- Парижане оценивают форварда в 180-200 миллионов евро.
- На него претендуют «Реал» и два клуба АПЛ.
Источник: RMC Sport