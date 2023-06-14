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Комментатор «Матч ТВ» рассказал, как ему угрожали стрельбой в телецентре

14 июня 2023, 21:12

Олег Пирожков, комментатор «Матч ТВ», рассказал о двух случаях, когда он едва не опоздал на матч.

«За два десятка лет работы на телевидении я ни разу не опоздал на прямой эфир. Впрочем, пару раз эта «сухая серия» находилась под угрозой.

Году в 2012-м я имел неосторожность вздремнуть перед ночной трансляцией Кубка Либертадорес. Жил тогда в Останкино, в 12 минутах ходьбы от телецентра. Будильник не сработал, и я проснулся в кромешной тьме от тишины.

Ноги в руки – и сломя голову в АСК-1, на бегу застегивая куртку...

Ворвался в холл внешнего КПП, подскочил к турникету и... Понял, что все документы оставил дома. Ни паспорта, ни пропуска, ни даже читательского билета в Ленинку. До начала эфира – семь минут.

...До сих пор удивляюсь, как мне удалось убедить дежурившего омоновца. Он вызвал старшего по смене, тот остался караулить КПП, а сам дежурный конвоировал меня по лабиринтам телецентра до студии на пятом этаже.

В какой-то момент я совсем осмелел и перешeл на бег.

– Попробуешь оторваться – стреляю, – ровным голосом сообщил мне конвоир и тоже ускорился.

Мы успели. Минут пять он ещe стоял в аппаратной и наблюдал за моей работой, потом вернулся к себе на пост.

А годом ранее, в 2011, я уехал на лифте на технический этаж стадиона «Локомотив» («РЖД Арена») и, выйдя на площадку, увидел, что вызвать лифт назад оттуда невозможно (кнопка была вырвана с мясом), а сама площадка-предбанник заперта снаружи.

Окно располагалось на высоте примерно 185 сантиметров, с внешней стороны периодически прохаживались два дюжих омоновца.

Двери и стекло были такой толщины, что моих воплей никто не слышал. Я подпрыгивал, выныривая над нижней кромкой окна до тех пор, пока не привлeк внимание этого патруля.

Омоновцы прифигели даже сильнее, чем их коллега из телецентра – но вызволили меня из заточения, на всякий случай обыскали и проводили до комментаторской кабины. Чтобы ещe куда-нибудь сдуру не зарулил.

Спасибо, мужики», – написал Пирожков.

  • Пирожков попал на спортивное ТВ как призер конкурса комментаторов.
  • На «Матч ТВ» он комментирует Серию А, еврокубки.
  • Ранее Пирожков рассказывал, что Василий Уткин однажды плеснул ему рюмкой водки в лицо.

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Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова
Россия. Премьер-лига
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