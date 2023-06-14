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    • Комментатор «Матч ТВ» рассказал, как ему угрожали стрельбой в телецентре

    Комментатор «Матч ТВ» рассказал, как ему угрожали стрельбой в телецентре

    Олег Пирожков, комментатор «Матч ТВ», рассказал о двух случаях, когда он едва не опоздал на матч.

    «За два десятка лет работы на телевидении я ни разу не опоздал на прямой эфир. Впрочем, пару раз эта «сухая серия» находилась под угрозой.

    Году в 2012-м я имел неосторожность вздремнуть перед ночной трансляцией Кубка Либертадорес. Жил тогда в Останкино, в 12 минутах ходьбы от телецентра. Будильник не сработал, и я проснулся в кромешной тьме от тишины.

    Ноги в руки – и сломя голову в АСК-1, на бегу застегивая куртку...

    Ворвался в холл внешнего КПП, подскочил к турникету и... Понял, что все документы оставил дома. Ни паспорта, ни пропуска, ни даже читательского билета в Ленинку. До начала эфира – семь минут.

    ...До сих пор удивляюсь, как мне удалось убедить дежурившего омоновца. Он вызвал старшего по смене, тот остался караулить КПП, а сам дежурный конвоировал меня по лабиринтам телецентра до студии на пятом этаже.

    В какой-то момент я совсем осмелел и перешeл на бег.

    – Попробуешь оторваться – стреляю, – ровным голосом сообщил мне конвоир и тоже ускорился.

    Мы успели. Минут пять он ещe стоял в аппаратной и наблюдал за моей работой, потом вернулся к себе на пост.

    А годом ранее, в 2011, я уехал на лифте на технический этаж стадиона «Локомотив» («РЖД Арена») и, выйдя на площадку, увидел, что вызвать лифт назад оттуда невозможно (кнопка была вырвана с мясом), а сама площадка-предбанник заперта снаружи.

    Окно располагалось на высоте примерно 185 сантиметров, с внешней стороны периодически прохаживались два дюжих омоновца.

    Двери и стекло были такой толщины, что моих воплей никто не слышал. Я подпрыгивал, выныривая над нижней кромкой окна до тех пор, пока не привлeк внимание этого патруля.

    Омоновцы прифигели даже сильнее, чем их коллега из телецентра – но вызволили меня из заточения, на всякий случай обыскали и проводили до комментаторской кабины. Чтобы ещe куда-нибудь сдуру не зарулил.

    Спасибо, мужики», – написал Пирожков.

    • Пирожков попал на спортивное ТВ как призер конкурса комментаторов.
    • На «Матч ТВ» он комментирует Серию А, еврокубки.
    • Ранее Пирожков рассказывал, что Василий Уткин однажды плеснул ему рюмкой водки в лицо.

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    Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      врете вы все 40 минут назад

      И это пишет спортивный журналист ? Допуск как на пункт ядерных ракет )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +4755

      Бомбардиръ > 20 минут назад

      =Допуск как на пункт ядерных ракет=
      Чьи эти слова? )

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      ...
      Рейтинг: +47

      врете вы все > Бомбардиръ 5 минут назад

      Мои ))) Как прочитал ========-"До сих пор удивляюсь, как мне удалось убедить дежурившего омоновца. Он вызвал старшего по смене, тот остался караулить КПП, а сам дежурный конвоировал меня по лабиринтам телецентра до студии на пятом этаже.

      В какой-то момент я совсем осмелел и перешeл на бег.

      – Попробуешь оторваться – стреляю, – ровным голосом сообщил мне конвоир и тоже ускорился."=======
      Так и понял--Допуск как на пункт ядерных ракет )))

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      ...
      Рейтинг: +4755

      Бомбардиръ > врете вы все 2 минуты назад

      Кто удалил ветку? Ну и ну.

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