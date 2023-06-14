Смородская ответила, хочет ли занять пост гендиректора «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не хочет идти работать в «Спартак», который готовит отставку генерального директора Евгения Мележикова.

– Хотела бы я стать гендиректором «Спартака»? Нет.

– Почему? Слишком сложно?

– Ха-ха-ха. Вы знаете, для меня ничего слишком сложного нет. Я все время копаюсь в очень сложных проблемах. Просто я не хотела бы, вот и все.

– Отказали бы красно-белым…

– Да.