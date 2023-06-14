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    • Смородская ответила, хочет ли занять пост гендиректора «Спартака»

    Смородская ответила, хочет ли занять пост гендиректора «Спартака»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не хочет идти работать в «Спартак», который готовит отставку генерального директора Евгения Мележикова.

    – Хотела бы я стать гендиректором «Спартака»? Нет.

    – Почему? Слишком сложно?

    – Ха-ха-ха. Вы знаете, для меня ничего слишком сложного нет. Я все время копаюсь в очень сложных проблемах. Просто я не хотела бы, вот и все.

    – Отказали бы красно-белым…

    – Да.

    • Функционер была в «Локомотиве» в 2010-2016 годах.
    • При ней клуб выиграл Кубок России.
    • Сейчас Смородская занимается консалтингом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2809

      ПалкоВводецъ (returned) 10 минут назад

      Смелым надо быть, чтобы идти в эту клоаку. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +101732

      zigbert 50 минут назад

      Мало кто в Локомотиве мог сказать добрые слова об этой женщине при ее работе. То же самое получилось бы у нее в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +18604

      NewLife 1 час назад

      А кто ее звал))))

      2
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