Федотов – после победы в Кубке: «ЦСКА только начинает»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу команды в Кубке России.

В Суперфинале москвичи победили «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

ЦСКА взял Кубок впервые за 10 лет.

Для 56-летнего тренера это 1-й трофей в карьере.

«Сейчас надо передохнуть. Следующая цель – чемпионство? В ЦСКА цели даже не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперeд и вверх. ЦСКА – топ-клуб: прекрасно знаем, какие цели и задачи стоят перед клубом», – сказал Федотов.

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