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    Федотов – после победы в Кубке: «ЦСКА только начинает»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу команды в Кубке России.

    • В Суперфинале москвичи победили «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
    • ЦСКА взял Кубок впервые за 10 лет.
    • Для 56-летнего тренера это 1-й трофей в карьере.

    «Сейчас надо передохнуть. Следующая цель – чемпионство? В ЦСКА цели даже не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперeд и вверх. ЦСКА – топ-клуб: прекрасно знаем, какие цели и задачи стоят перед клубом», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Бакланище Астраханский 37 минут назад

      Денег что ли насобирали ? Теперь будут судей направо и налево покупать, как в начале нулевых ?

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