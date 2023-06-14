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  • Игроки «Крыльев» разочарованы в Писарском и считают его недостойным своей зарплаты

Игроки «Крыльев» разочарованы в Писарском и считают его недостойным своей зарплаты

14 июня 2023, 10:03
9

Футболисты «Крыльев Советов» недовольны своим партнером Владимиром Писарским. Он пришел зимой из «Оренбурга».

  • Самарцы заплатили за Писарского 100 миллионов рублей.
  • Игрок – 5-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.
  • За «Крылья» Писарский не забил в чемпионате ни разу.

«Два моих источника подтвердили: игроки «Крыльев» разочарованы скиллом Писарского. Разочарованы его работой на тренировках. Но у Владимира все замечательно сейчас: в Самаре он получает под миллион евро в год. Судя по отзывам из команды, Писарский вообще не тянет на эти деньги. Коллектив не особо принял Володю», – сказал журналист Павел Городницкий.

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Источник: ютуб-канал Павла Городницкого
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (9)
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SLADE2019
1686731777
А может в этом вся фишка? Команда его не приняла. Такое случается.
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Vratarь
1686733951
Считать чужие деньги - смешно.
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jek718875
1686734737
Игрок одного сезона как и Агаларов
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шахта Заполярная
1686737035
Деньжат срубил и забил на все. Я и раньше писал, что это временное явление.
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Plyash
1686738593
Как и ожидалось,меняй фамилию отца на фамилию отчима - не меняй,шины в автосервисе таскать было легче,чем бегать по полю... P.S. : срубил бабла,теперича можно автосервис купить,отчим поможет.
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derrik2000
1686744687
Ключевые слова - "Коллектив не особо принял Володю". Зависть. Просто зависть остальных игрочишек команды: всем известно, что нападающий - игрок очень зависимый от партнёров по команде. И эти "партнёры" стали его на поле "не замечать". Аналогичная ситуация была с Кавенаги в Спартаке.
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