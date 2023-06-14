Игроки «Крыльев» разочарованы в Писарском и считают его недостойным своей зарплаты

Футболисты «Крыльев Советов» недовольны своим партнером Владимиром Писарским. Он пришел зимой из «Оренбурга».

Самарцы заплатили за Писарского 100 миллионов рублей.

Игрок – 5-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.

За «Крылья» Писарский не забил в чемпионате ни разу.

«Два моих источника подтвердили: игроки «Крыльев» разочарованы скиллом Писарского. Разочарованы его работой на тренировках. Но у Владимира все замечательно сейчас: в Самаре он получает под миллион евро в год. Судя по отзывам из команды, Писарский вообще не тянет на эти деньги. Коллектив не особо принял Володю», – сказал журналист Павел Городницкий.