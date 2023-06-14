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    • Игроки «Крыльев» разочарованы в Писарском и считают его недостойным своей зарплаты

    Игроки «Крыльев» разочарованы в Писарском и считают его недостойным своей зарплаты

    Футболисты «Крыльев Советов» недовольны своим партнером Владимиром Писарским. Он пришел зимой из «Оренбурга».

    • Самарцы заплатили за Писарского 100 миллионов рублей.
    • Игрок – 5-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.
    • За «Крылья» Писарский не забил в чемпионате ни разу.

    «Два моих источника подтвердили: игроки «Крыльев» разочарованы скиллом Писарского. Разочарованы его работой на тренировках. Но у Владимира все замечательно сейчас: в Самаре он получает под миллион евро в год. Судя по отзывам из команды, Писарский вообще не тянет на эти деньги. Коллектив не особо принял Володю», – сказал журналист Павел Городницкий.

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    Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

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    Сегодня, 10:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2260

      jek718875 22 минуты назад

      Игрок одного сезона как и Агаларов

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      Рейтинг: +511

      Vratarь 35 минут назад

      Считать чужие деньги - смешно.

      0
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      Рейтинг: +20306

      Cleaner 53 минуты назад

      Кто то звезду словил. Либо Писарский, либо команда. Всем нам на это пофиг.

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      Рейтинг: +1225

      SLADE2019 1 час назад

      А может в этом вся фишка? Команда его не приняла. Такое случается.

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      Рейтинг: +76

      Ччаппай 2 часа назад

      Да уж, сдулся крымчанин, как только бабло рекой потекло..

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