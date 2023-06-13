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    • Карпин рассказал, как реагирует на критику от Федуна и Заремы

    Карпин рассказал, как реагирует на критику от Федуна и Заремы

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал критику от Леонида Федуна и Заремы Салиховой в его адрес.

    – В этом сезоне из «Спартака» ушел Леонид Федун. На вопрос об этом от корреспондента, позвонившего вам, вы ответили одним словом: «Отлично». Это чтобы побыстрее закончить разговор?

    – Чтобы отстали от меня, да. Ну ушел Федун и ушел, я здесь причем? Я понимаю, в чем была мотивация человека, звонившего мне. Чтобы что-то написать. Но мне по барабану на уход Федуна.

    – В недавнем интервью вы говорили, что вступать в полемику с Заремой – неправильно. Но Федуну вы бы ответили. Не так давно он ярко высказался об игроках «Ростова» в сборной: «Пусть опубликуют количество брака в передачах, процент выигранных единоборств. Жуткое зрелище будет, думаю»

    – Федуну по этому вопросу уже все объяснили и показали без меня. Вступать с ним в полемику про футбол – смешно. Он обычный болельщик со своим мнением, не вижу смысла дискутировать с ним на футбольные темы.

    – Он с Заремой даже спустя столько лет постоянно упоминают вас в своих высказываниях. Получается, до сих пор помнят и любят?

    – Видимо – да.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      Ччаппай 1 час назад

      Хорошие люди, жаль, что-то не сработались.

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