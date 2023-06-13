Французский журналист: «Мбаппе объявил войну «ПСЖ»

Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который сообщил клубу, что не будет продлевать контракт.

«Мы наблюдаем за большой сагой. «ПСЖ» не ожидал получить это письмо сегодня. Это своего рода небольшое объявление войны.

Они в ужасе от клуба. Мбаппе объявляет об этом сейчас потому, что больше не верит в обещания. Он больше не верит в проект. Это меняет всe для «ПСЖ». Даже в поисках тренера, с которым ведутся переговоры.

Если я был бы генеральным директором «ПСЖ», я бы принял чeткое решение и продал бы Мбаппе летом. Вы не можете оставить игрока, который объявляет, что он проводит свой последний год», – цитирует Риоло GFFN.