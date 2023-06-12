Зарема высказалась о перспективах «Локомотива»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, порассуждала о перспективах «Локомотива».

«Обезумел с трансферными тратами и сменой немецких тренеров, окончательно сошел с путей при Цорне и только-только встал обратно на рельсы.

Но нужно ещe пару лет, чтобы бороться за место в тройке, уж слишком существенный урон был нанесен.

Проект «Локомотива» обещает быть не быстрым как «Сапсан», а скорее надежным, как бронепоезд», – считает Зарема.