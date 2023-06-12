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    Зарема высказалась о перспективах «Локомотива»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, порассуждала о перспективах «Локомотива».

    «Обезумел с трансферными тратами и сменой немецких тренеров, окончательно сошел с путей при Цорне и только-только встал обратно на рельсы.

    Но нужно ещe пару лет, чтобы бороться за место в тройке, уж слишком существенный урон был нанесен.

    Проект «Локомотива» обещает быть не быстрым как «Сапсан», а скорее надежным, как бронепоезд», – считает Зарема.

    • «Локо» финишировал на 8-м месте в РПЛ.
    • Во время зимней паузы команда находилась в зоне стыков.
    • В конце прошлого года москвичей возглавил Михаил Галактионов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +648

      garet12222 1 час назад

      Хмм... Зарема и без яда... странно. Но и правда, Локо во второй половине сезона можно было смотреть хотя бы

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      Рейтинг: +2962

      фанат джигурды 1 час назад

      Слегка не соглашусь: если приобретут двух нормальных защитников, то за место в тройке можно бороться уже в следующем сезоне.

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