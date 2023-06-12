Стали известны призовые клубов РПЛ за участие в Fonbet Кубке России

Победитель Fonbet Кубка России ЦСКА получил больше всех призовых за участие в турнире.

Московский клуб заработал в Кубке 300 миллионов рублей. Второе место по числу призовых занял «Краснодар» (155,2 млн рублей), третье – «Урал» (148,75 млн).

Топ-10 клубов РПЛ по сумме призовых в Fonbet Кубке России:

1. ЦСКА – 300,35 млн рублей;

2. «Краснодар» – 155,2 млн;

3. «Урал» – 148,75 млн;

4-5. «Спартак» – 103,15 млн;

4-5. «Крылья Советов» – 103,15 млн;

6. «Локомотив» – 79,7 млн;

7-8. «Динамо» – 78,28 млн;

7-8. «Ростов» – 78,28 млн;

9-10. «Зенит» – 76,98 млн;

9-10. «Пари НН» – 76,98 млн.