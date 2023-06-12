Нападающий «Краснодара»: «Я покидаю РПЛ и делаю шаг в сторону Европы»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун анонсировал смену команды.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар».

Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед.

Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», – сказал Олусегун.

Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.

В прошедшем сезоне нападающий провел 32 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

В 2022-м сорвался трансфер Олусегуна в «Ниццу».

Сообщалось, что клуб готов продать его за 6-8 миллионов евро.

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