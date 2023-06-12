Нападающий «Краснодара»: «Я покидаю РПЛ и делаю шаг в сторону Европы»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун анонсировал смену команды.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар».

Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед.

Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», – сказал Олусегун.