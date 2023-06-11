Акинфеев: «Москва – красно‑синяя»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу в Fonbet Кубке России. Московский клуб в суперфинале обыграл «Краснодар».

«Когда Безбородов кинул монетку, была мысль, чтобы мы выбирали ворота, но выиграл «Краснодар» и обрадовался, что это их болельщики. Но сегодня наш праздник. Сегодня Москва красно‑синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков, это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас», – сказал Акинфеев.