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    Акинфеев: «Москва – красно‑синяя»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу в Fonbet Кубке России. Московский клуб в суперфинале обыграл «Краснодар».

    «Когда Безбородов кинул монетку, была мысль, чтобы мы выбирали ворота, но выиграл «Краснодар» и обрадовался, что это их болельщики. Но сегодня наш праздник. Сегодня Москва красно‑синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков, это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас», – сказал Акинфеев.

    • Акинфеев в серии пенальти взял два пенальти.
    • Вратарь выиграл турнир в седьмой раз.

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    Источник: «Матч ТВ»

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