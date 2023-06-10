Карпины выложили фото в годовщину свадьбы

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья напомнила о годовщине свадьбы. Их браку шесть лет.
«Люблю тебя с каждым днем все крепче и трепетнее», – написала Карпина.
- «Ростов» сейчас в отпуске.
- У пары 2 общие дочери.
- Карпина занимается вокалом.
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Источник: «Бомбардир»