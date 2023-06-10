Карпины выложили фото в годовщину свадьбы

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья напомнила о годовщине свадьбы. Их браку шесть лет.

«Люблю тебя с каждым днем все крепче и трепетнее», – написала Карпина.

«Ростов» сейчас в отпуске.

У пары 2 общие дочери.

Карпина занимается вокалом.

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