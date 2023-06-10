Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпины выложили фото в годовщину свадьбы

    Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья напомнила о годовщине свадьбы. Их браку шесть лет.

    «Люблю тебя с каждым днем все крепче и трепетнее», – написала Карпина.

    • «Ростов» сейчас в отпуске.
    • У пары 2 общие дочери.
    • Карпина занимается вокалом.

    Карпин с женой потанцевали под «Знаешь ли ты»

    «Мы не только бухаем»: Карпины выложили фото из тренажерного зала

    Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»

    Жена Карпина снялась в эротической фотосессии

    Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы

    Новости по теме
    Карпин назвал двух российских тренеров, которые лучше него 4
    Чистяков рассказал, чем ему нравится Карпин 1
    Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой на премии «Герои РПЛ» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 