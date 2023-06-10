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    «Дебил»: защитник «Реала» оскорбил болельщика в аэропорту

    Защитник «Реала» Антонио Рюдигер вступил в конфликт с болельщиком в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

    30-летний футболист посчитал мужчину «охотником за автографами».

    «Ты не фанат, ты торговец. Крутой парень, я тебя боюсь. Дебил», – сказал Рюдигер болельщику.

    Позднее игрок «Реала» публично извинился.

    «Я в любое время рад автографам и селфи, если меня просят уважительно. Но иногда все заходит слишком далеко.

    Особенно постоянные непрошеные съемки, которые я считаю грубыми, немного раздражали меня в тот момент.

    Тем не менее, я не должен был так реагировать и использовать это слово. Извините!» – сказал Рюдигер.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12268

      BRO_football 1 час назад

      Вот в этом и проблема. Когда болельщик ведёт себя как мудак по отношению к футболисту и переходит все границы - этого никто не замечает. Стоит футболисту жёстко ответить наглому фанату - в СМИ сразу же скандал и требуют извинений.

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