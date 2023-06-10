«Дебил»: защитник «Реала» оскорбил болельщика в аэропорту

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер вступил в конфликт с болельщиком в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

30-летний футболист посчитал мужчину «охотником за автографами».

«Ты не фанат, ты торговец. Крутой парень, я тебя боюсь. Дебил», – сказал Рюдигер болельщику.

Позднее игрок «Реала» публично извинился.

«Я в любое время рад автографам и селфи, если меня просят уважительно. Но иногда все заходит слишком далеко.

Особенно постоянные непрошеные съемки, которые я считаю грубыми, немного раздражали меня в тот момент.

Тем не менее, я не должен был так реагировать и использовать это слово. Извините!» – сказал Рюдигер.