«Дебил»: защитник «Реала» оскорбил болельщика в аэропорту

Вот в этом и проблема. Когда болельщик ведёт себя как мудак по отношению к футболисту и переходит все границы - этого никто не замечает. Стоит футболисту жёстко ответить наглому фанату - в СМИ сразу же скандал и требуют извинений.
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер вступил в конфликт с болельщиком в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
30-летний футболист посчитал мужчину «охотником за автографами».
«Ты не фанат, ты торговец. Крутой парень, я тебя боюсь. Дебил», – сказал Рюдигер болельщику.
Позднее игрок «Реала» публично извинился.
«Я в любое время рад автографам и селфи, если меня просят уважительно. Но иногда все заходит слишком далеко.
Особенно постоянные непрошеные съемки, которые я считаю грубыми, немного раздражали меня в тот момент.
Тем не менее, я не должен был так реагировать и использовать это слово. Извините!» – сказал Рюдигер.