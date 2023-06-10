Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето

В Англии сообщили, сколько «Ньюкасл» собирается потратить на летнее усиление состава.

Клуб выделил бюджет в размере 75 миллионов фунтов, который может вырасти до 100 миллионов за счет продажи действующих футболистов.

В их шорт-лист входят Джеймс Мэддисон («Лестер»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Мойзес Кайседо («Брайтон») и Конор Галлахер («Челси»).