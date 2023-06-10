Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето

В Англии сообщили, сколько «Ньюкасл» собирается потратить на летнее усиление состава.
Клуб выделил бюджет в размере 75 миллионов фунтов, который может вырасти до 100 миллионов за счет продажи действующих футболистов.
В их шорт-лист входят Джеймс Мэддисон («Лестер»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Мойзес Кайседо («Брайтон») и Конор Галлахер («Челси»).
- «Ньюкасл» финишировал на 4-м месте в таблице АПЛ.
- Команда впервые за 20 лет вышла в Лигу чемпионов.
- Сообщалось об интересе английского клуба к 2 игрокам «Зенита» – Малкому и Роберту Ренану.
Источник: Daily Mail