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    Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето

    В Англии сообщили, сколько «Ньюкасл» собирается потратить на летнее усиление состава.

    Клуб выделил бюджет в размере 75 миллионов фунтов, который может вырасти до 100 миллионов за счет продажи действующих футболистов.

    В их шорт-лист входят Джеймс Мэддисон («Лестер»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Мойзес Кайседо («Брайтон») и Конор Галлахер («Челси»).

    • «Ньюкасл» финишировал на 4-м месте в таблице АПЛ.
    • Команда впервые за 20 лет вышла в Лигу чемпионов.
    • Сообщалось об интересе английского клуба к 2 игрокам «Зенита» – Малкому и Роберту Ренану.

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    Источник: Daily Mail

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