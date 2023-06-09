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    Бабаев оценил сезон РПЛ для ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал оценку выступлению команды в минувшем сезоне РПЛ.

    «Полную оценку хотелось бы дать, конечно, после кубкового суперфинала. Это было бы более полноценно и объективно. Но если говорить об оценке чемпионата, команда добилась очень хорошего результата. Наверное, по текущему сезону и исходя из нашего места после первого круга – мы выжали максимум из возможного.

    С «Зенитом» уже было крайне сложно конкурировать, с учетом их гандикапа. Мы сами немного забуксовав в конце первого круга, отпустили лидеров слишком далеко. Но команда собралась, подготовилась зимой и сократила отставание от лидеров сезона. Повторюсь, очень хороший результат. Надеюсь, что в воскресенье он будет закреплен», – сказал функционер.

    • ЦСКА финишировал в РПЛ 2-м.
    • Команда не брала чемпионство 7 лет.
    • 11 июня ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в кубковом суперфинале.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.06.2023 23:03
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