Бабаев оценил сезон РПЛ для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал оценку выступлению команды в минувшем сезоне РПЛ.

«Полную оценку хотелось бы дать, конечно, после кубкового суперфинала. Это было бы более полноценно и объективно. Но если говорить об оценке чемпионата, команда добилась очень хорошего результата. Наверное, по текущему сезону и исходя из нашего места после первого круга – мы выжали максимум из возможного.

С «Зенитом» уже было крайне сложно конкурировать, с учетом их гандикапа. Мы сами немного забуксовав в конце первого круга, отпустили лидеров слишком далеко. Но команда собралась, подготовилась зимой и сократила отставание от лидеров сезона. Повторюсь, очень хороший результат. Надеюсь, что в воскресенье он будет закреплен», – сказал функционер.