«Это ложь»: агент Дивеева – о продлении контракта с ЦСКА

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отрицает заключение нового контракта между игроком и клубом.

Сообщалось, что футболист сборной России продлил соглашение до лета 2028 года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

«Дивеев продлил контракт с ЦСКА? Нет, это ложь. Тот, кто пишет, что договор подписан, он лжeт.

Когда ждать официальной информации? Такие вещи не прогнозируются. Думаю, надо дождаться официального релиза от клуба. Они первыми напишут, как только договор будет подписан.

Просто журналисты часто впопыхах, в чрезмерном желании стать первыми носителями инсайда, забывают о какой-то этике. Просьба не писать в том, в чeм вы не уверены, и уважать свою профессию», – сказал агент.