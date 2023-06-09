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    • «Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита»: тренером хотят назначить Радимова

    «Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита»: тренером хотят назначить Радимова

    Владислав Радимов может в ближайшее время возглавить «Волгарь».

    Сейчас ведутся переговоры с участием представителей «Газпрома» и генерального директора астраханского клуба Андрея Никитина.

    Как утверждает инсайдер Иван Карпов, «Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита».

    «Зениту» нужна подконтрольная команда, где можно было бы развивать своих тренеров и игроков (Оренбург и Нижний слишком независимы для того). «Волгарь» – идеальный кандидат.

    Да, есть ограничение по трем игрокам в аренду из одной команды и пятью максимум вообще за сезон, но это правило можно легко обойти трансфером с первоочередным правом выкупа.

    В общем, в нашем футболе скоро появится настоящая фарма «Зенита» с, вероятно, тренером / менеджером Радимовым во главе», – сообщил источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5312

      Питерский князь 1 час назад

      У нас есть фарм клуб СпартаГ.
      Зачем еще. Нам одного позорища достаточно.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +320

      RedMaksim97 1 час назад

      Всегда говорил и буду говорить, что Зенит это "позор российского футбола"

      0
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      Рейтинг: +2762

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Фарм клуб Зенита это Срам. Он много лет приносит Зениту 6 очков и кучу забитых голов! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4837

      fakeid 2 часа назад

      бред какой-то. что мешает вывести зенит-2 в фнл? нафига окольными путями идти.

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