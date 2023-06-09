«Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита»: тренером хотят назначить Радимова

Владислав Радимов может в ближайшее время возглавить «Волгарь».

Сейчас ведутся переговоры с участием представителей «Газпрома» и генерального директора астраханского клуба Андрея Никитина.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, «Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита».

«Зениту» нужна подконтрольная команда, где можно было бы развивать своих тренеров и игроков (Оренбург и Нижний слишком независимы для того). «Волгарь» – идеальный кандидат.

Да, есть ограничение по трем игрокам в аренду из одной команды и пятью максимум вообще за сезон, но это правило можно легко обойти трансфером с первоочередным правом выкупа.

В общем, в нашем футболе скоро появится настоящая фарма «Зенита» с, вероятно, тренером / менеджером Радимовым во главе», – сообщил источник.