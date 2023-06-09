Сычевой официально сменил фамилию и отчество

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Александрович Сычевой сменил фамилию и отчество.

«Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества.

Теперь он официально – Владимир Васильевич Писарский.

Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого, а также исполнить супергеройское празднование гола, которое он обещал в «Игре без мяча», – сообщила пресс-служба РПЛ.