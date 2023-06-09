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    Сычевой официально сменил фамилию и отчество

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Александрович Сычевой сменил фамилию и отчество.

    «Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества.

    Теперь он официально – Владимир Васильевич Писарский.

    Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого, а также исполнить супергеройское празднование гола, которое он обещал в «Игре без мяча», – сообщила пресс-служба РПЛ.

    • Писарский забил 14 голов в 26 матчах сезона РПЛ.
    • У него нет голов в РПЛ после перехода в «Крылья Советов» из «Оренбурга».

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1904

      Fialet 4 часа назад

      Теперь стал Писюнский. Следующий шаг - Писюнская.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5312

      Питерский князь 4 часа назад

      Осталось пол поменять.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2814

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Сычевой играл лучше. А этому понтовитому осталось пол сменить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      SuperNils 5 часов назад

      Зачем?

      0
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      Рейтинг: +1213

      SLADE2019 5 часов назад

      Непонятно, с чем поздравлять?

      0
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