Сычевой официально сменил фамилию и отчество

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Александрович Сычевой сменил фамилию и отчество.
«Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества.
Теперь он официально – Владимир Васильевич Писарский.
Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого, а также исполнить супергеройское празднование гола, которое он обещал в «Игре без мяча», – сообщила пресс-служба РПЛ.
- Писарский забил 14 голов в 26 матчах сезона РПЛ.
- У него нет голов в РПЛ после перехода в «Крылья Советов» из «Оренбурга».
Источник: телеграм-канал РПЛ