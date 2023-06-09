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    • Медведев добавился в командный чат баскетбольного «Зенита»: он учил игроков, как правильно ставить заслон

    Медведев добавился в командный чат баскетбольного «Зенита»: он учил игроков, как правильно ставить заслон

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев добавился в командный чат баскетбольного «Зенита» во время плей-офф Единой Лиги ВТБ.

    «Во время полуфинальной серии с «УНИКСом» в чат игроков «Зенита» добавились генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев и гендиректор БК «Зенит» Александр Церковный. Об этом рассказал один из участников чата на условиях анонимности.

    По словам источника, руководители напутствовали игроков команды на вдохновенную игру, задвигали мотивирующие речи и поддерживали дух команды. А, главное, учили баскетболистов правильно «ставить заслон».

    Игроки, особенно легионеры, немного опешили от происходившего, но присланные руководством обучающие видосики про постановку заслона и отсечение соперника на подборе смотрели.

    Обучение, правда, не помогло – дальше все равно прошла казанская команда», – сообщает телегам-канал «Мутко против».

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    Источник: тлеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2346

      Красногвардейчик 35 минут назад

      Ротенберга нужно было спрашивать....))

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      Рейтинг: +15055

      Алексей З 46 минут назад

      Медведевы они такие, если накатят то всех учат , всё знают.
      Специалисты широкого профиля, пробу ставить некуда.

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