Медведев добавился в командный чат баскетбольного «Зенита»: он учил игроков, как правильно ставить заслон

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев добавился в командный чат баскетбольного «Зенита» во время плей-офф Единой Лиги ВТБ.

«Во время полуфинальной серии с «УНИКСом» в чат игроков «Зенита» добавились генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев и гендиректор БК «Зенит» Александр Церковный. Об этом рассказал один из участников чата на условиях анонимности.

По словам источника, руководители напутствовали игроков команды на вдохновенную игру, задвигали мотивирующие речи и поддерживали дух команды. А, главное, учили баскетболистов правильно «ставить заслон».

Игроки, особенно легионеры, немного опешили от происходившего, но присланные руководством обучающие видосики про постановку заслона и отсечение соперника на подборе смотрели.

Обучение, правда, не помогло – дальше все равно прошла казанская команда», – сообщает телегам-канал «Мутко против».