Путин рассказал о своем отношении к легионерам в российском футболе

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и обсудил с ним развитие футбола в регионе.
В частности, Путин высказался о легионерах в российском футболе.
«У меня условие для наших болельщиков. Все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнем с этого», – сказал Клычков.
«Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», – ответил Путин.
- С сезона-2022/23 в РПЛ начал действовать новый лимит.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
Источник: сайт Президента России