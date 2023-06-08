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    • Путин рассказал о своем отношении к легионерам в российском футболе

    Путин рассказал о своем отношении к легионерам в российском футболе

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и обсудил с ним развитие футбола в регионе.

    В частности, Путин высказался о легионерах в российском футболе.

    «У меня условие для наших болельщиков. Все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнем с этого», – сказал Клычков.

    «Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», – ответил Путин.

    • С сезона-2022/23 в РПЛ начал действовать новый лимит.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: сайт Президента России

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15041

      Алексей З 45 минут назад

      Тут его ещё не хватало.

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      Рейтинг: +2239

      jek718875 2 часа назад

      Всё понятно, в следующем сезоне, половину Малкомов сократят

      0
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      Рейтинг: +1073

      wobaekat 3 часа назад

      Ну вот объективно же, человек не разбирается в футболе, зачем вообще кому-то его мнение. Более того, президент - не царь, а наемный работник, и в идеале должен ориентироваться на мнение своего начальства (читай - народа).

      2
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      Рейтинг: +620

      Врундель > wobaekat 2 часа назад

      А когда он вообще в чем-то разбирался?

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      Рейтинг: +22750

      Persona_non_Grata > wobaekat 1 час назад

      Ты в какой стране живешь, идеалист ... ??? У нас президент - и царь, и "отец народа", и "великий кормчий" !!!...

      2
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      Рейтинг: +11688

      alex1951 > Врундель 1 час назад

      Товарищ, не царское это дело - разбиратся.... Прикажет и тчк!
      Наберут таджиков,киргизов ,всех узкопленочных - тоже ж ведь легионеры....пока....экономично и практично...за булку с маслом)))

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      Рейтинг: +11688

      alex1951 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Все прям с языка сняли: Царь,Царь,Царь...)))
      Володимир Первый ( Конторско-Глубинный-Буровик).... : -)

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      Рейтинг: +15041

      Алексей З > wobaekat 51 минуту назад

      А вы батенька, лизун.

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