Путин рассказал о своем отношении к легионерам в российском футболе

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и обсудил с ним развитие футбола в регионе.

В частности, Путин высказался о легионерах в российском футболе.

«У меня условие для наших болельщиков. Все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнем с этого», – сказал Клычков.

«Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», – ответил Путин.