Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Малафеев рассказал, как пережил смерть жены и травлю от Губерниева

    Малафеев рассказал, как пережил смерть жены и травлю от Губерниева

    Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как на него повлияла смерть жены в 2011 году.

    «Сезон-2011/12 стал моим пиком в плане формы. К сожалению, 2011 год стал для меня непростым, потому что у меня погибла супруга. И после этого ещe начался небольшой троллинг со стороны комментатора Губерниева.

    Я понимал, что меня теперь будут оценивать через призму высказываний этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой и своими действиями, что здесь вообще не о чем разговаривать.

    Говорили, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», – сказал Малафеев в видео на ютуб-канале «Зенита».

    Новости по теме
    Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц 7
    Малафеев – о «Зените» на приеме у Медведева: «Аршавин смеялся почти всю церемонию» 3
    Малафеев вспомнил, что игроки «Зенита» кричали после 4:0 с «Баварией» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2651

      serglider 1 час назад

      Как бы Губер конечно не ангел, но... если вспомнить, с чего все началось, то "виновен не жираф"))) Губер в приватном разговоре с Талалаевым, в перерыве матча, который они совместно комментировали на Срач ТВ, когда возникла томительная пауза, решил вдруг поведать Талалаю, подробности смерти жены Малофея... В двух словах: супруга Малофея была в авто которое пыталось скрыться от преследования "ментов" (по выражению Губера), машина на полном ходу вылетела с дороги и снесла рекламный щит... По каким-то причинам микрофоны работали и кто-то из срачтэвэшников тайно сделал запись этого разговора и позже слил ее в интернет помойку. Интересно, что Талалая на записи практически не было (либо молчал или его реплики вырезали) и словесный понос нес

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2651

      serglider > serglider 1 час назад

      практически один Губер. При чем это не единичный случай! Позже так же выложили видео "откровенний" Орлова о финансовых проблемах на телеканале.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7113

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Губерниев - ни одного культурного слова про него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25118

      bset 3 часа назад

      Губерниев, конечно, та еще мразь. Как бабка базарная в чужом белье ковырялся

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1569

      balam > bset 3 часа назад

      не то слово,подонок конченный

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 