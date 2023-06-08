Малафеев рассказал, как пережил смерть жены и травлю от Губерниева

Как бы Губер конечно не ангел, но... если вспомнить, с чего все началось, то "виновен не жираф"))) Губер в приватном разговоре с Талалаевым, в перерыве матча, который они совместно комментировали на Срач ТВ, когда возникла томительная пауза, решил вдруг поведать Талалаю, подробности смерти жены Малофея... В двух словах: супруга Малофея была в авто которое пыталось скрыться от преследования "ментов" (по выражению Губера), машина на полном ходу вылетела с дороги и снесла рекламный щит... По каким-то причинам микрофоны работали и кто-то из срачтэвэшников тайно сделал запись этого разговора и позже слил ее в интернет помойку. Интересно, что Талалая на записи практически не было (либо молчал или его реплики вырезали) и словесный понос нес
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как на него повлияла смерть жены в 2011 году.
«Сезон-2011/12 стал моим пиком в плане формы. К сожалению, 2011 год стал для меня непростым, потому что у меня погибла супруга. И после этого ещe начался небольшой троллинг со стороны комментатора Губерниева.
Я понимал, что меня теперь будут оценивать через призму высказываний этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой и своими действиями, что здесь вообще не о чем разговаривать.
Говорили, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», – сказал Малафеев в видео на ютуб-канале «Зенита».