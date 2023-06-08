Малафеев рассказал, как пережил смерть жены и травлю от Губерниева

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как на него повлияла смерть жены в 2011 году.

«Сезон-2011/12 стал моим пиком в плане формы. К сожалению, 2011 год стал для меня непростым, потому что у меня погибла супруга. И после этого ещe начался небольшой троллинг со стороны комментатора Губерниева.

Я понимал, что меня теперь будут оценивать через призму высказываний этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой и своими действиями, что здесь вообще не о чем разговаривать.

Говорили, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», – сказал Малафеев в видео на ютуб-канале «Зенита».