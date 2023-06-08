Мак Аллистер объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»

Полузащитник Алексис Мак Аллистер прокомментировал переход в «Ливерпуль».
«После победы на чемпионате мира я решил, что хочу взять еще больше трофеев. Подумал, что «Ливерпул» поможет мне с этим. Такова моя цель.
Когда ты играешь за такой большой клуб, то обязан брать трофеи. Этого я и хочу», – сказал Мак Аллистер.
- 24-летний аргентинец подписал долгосрочный контракт с клубом.
- Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатил за него 35 миллионов евро.
- Мак Аллистер – чемпион мира в составе сборной Аргентины.
- Он забил 10 голов в 35 матчах минувшего сезона АПЛ.
Источник: сайт «Ливерпуля»