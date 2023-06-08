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    Мак Аллистер объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»

    Полузащитник Алексис Мак Аллистер прокомментировал переход в «Ливерпуль».

    «После победы на чемпионате мира я решил, что хочу взять еще больше трофеев. Подумал, что «Ливерпул» поможет мне с этим. Такова моя цель.

    Когда ты играешь за такой большой клуб, то обязан брать трофеи. Этого я и хочу», – сказал Мак Аллистер.

    • 24-летний аргентинец подписал долгосрочный контракт с клубом.
    • Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатил за него 35 миллионов евро.
    • Мак Аллистер – чемпион мира в составе сборной Аргентины.
    • Он забил 10 голов в 35 матчах минувшего сезона АПЛ.

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    Источник: сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3027

      Dgad 4 часа назад

      Удачи тебе в новом клубе и без травм

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