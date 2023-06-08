Мак Аллистер объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»

Полузащитник Алексис Мак Аллистер прокомментировал переход в «Ливерпуль».

«После победы на чемпионате мира я решил, что хочу взять еще больше трофеев. Подумал, что «Ливерпул» поможет мне с этим. Такова моя цель.

Когда ты играешь за такой большой клуб, то обязан брать трофеи. Этого я и хочу», – сказал Мак Аллистер.