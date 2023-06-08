Месси – в «Интере» Майами, Беллингем – в «Реале», Суперкубок России – в Казани и другие новости

Сборная Бразилии впервые сыграет в черном – в поддержку Винисиуса.

Смолов: «Моуринью хотел взять меня в «Манчестер Юнайтед».

Промес: «Спартак» и так выше «Зенита».

Российского футболиста задержали в Москве с наркотиками.

Экс-форвард «Спартака» получил паспорт Казахстана: его сразу вызвали в национальную команду.

Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал»: сумма трансфера – 103 миллиона.

РФС назвал место проведения Суперкубка России-2023.

«ПСЖ» выставил на трансфер Неймара и еще семерых игроков.

Президента РПЛ пригласили на исполком УЕФА.

Месси объявил о трансфере в «Интер» Майами.

Фанаты «Вест Хэма» разбили голову игроку «Фиорентины» во время матча.