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    • Фанаты «Вест Хэма» разбили голову игроку «Фиорентины» во время матча

    Фанаты «Вест Хэма» разбили голову игроку «Фиорентины» во время матча

    В эти минуты проходит финал Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом». В первом тайме в защитника итальянцев Кристиано Бираги прилетел стакан с трибуны англичан.

    В итоге Бираги рассекло голову, понадобилась помощь медиков. Ему перевязали рану.

    Игрок ответил на поведение лондонских фанатов аплодисментами и продолжил матч.

    Судья Карлос дель Серро Гранде не стал останавливать матч, несмотря на имеющееся основание.

    Скриншот эфира «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.06.2023 22:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      Allex31 9 часов назад

      Грёбаные английские уроды...

      0
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      Рейтинг: +4232

      Ziklop 9 часов назад

      где технарь наглосаксам?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Rutaka 9 часов назад

      Как могло стаканом рассечь голову?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1896

      Fialet > Rutaka 9 часов назад

      Может стакан гранёный.

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