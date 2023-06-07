Фанаты «Вест Хэма» разбили голову игроку «Фиорентины» во время матча

В эти минуты проходит финал Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом». В первом тайме в защитника итальянцев Кристиано Бираги прилетел стакан с трибуны англичан.

В итоге Бираги рассекло голову, понадобилась помощь медиков. Ему перевязали рану.

Игрок ответил на поведение лондонских фанатов аплодисментами и продолжил матч.

Судья Карлос дель Серро Гранде не стал останавливать матч, несмотря на имеющееся основание.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Праге.

Скриншот эфира «Матч ТВ»