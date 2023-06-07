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    • Сборная Бразилии впервые сыграет в черном – в поддержку Винисиуса

    Сборная Бразилии впервые сыграет в черном – в поддержку Винисиуса

    Сборная Бразилии проведет первый тайм товарищеского матча с Гвинеей в черной форме. Это произойдет впервые в истории.

    Это акция в поддержку нападающего команды Винисиуса, который подвергается расистским нападкам в Испании, выступая за «Реал».

    • Игра в Барселоне состоится 17 июня.
    • Винисиус задумывается об уходе из «Реала» из-за расизма.
    • В сборную Бразилии на июньские матчи вызван Малком из «Зенита».

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2504

      моэм 39 минут назад

      И форма чёрная и гвинейцы ....как судье работать ??....шутка , потому как зря страна зажигательной самбы изменяет своим радостным зелёно-жёлто-голубым цветам .

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      Рейтинг: +2520

      ALEX ML 6 часов назад

      Еще бананы нанесите на форму

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      Рейтинг: +20217

      Cleaner 7 часов назад

      Сборная Бразилии подчеркнет, что Винисиус - черный???

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      Рейтинг: +583

      eugen-han 7 часов назад

      Идиотизм зашкаливает.
      А почему не в коричневой или красной(про желтую молчу)? Да потому, что черная форма сейчас в моде мля, вот и всё объяснение.

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