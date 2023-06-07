Сборная Бразилии впервые сыграет в черном – в поддержку Винисиуса

И форма чёрная и гвинейцы ....как судье работать ??....шутка , потому как зря страна зажигательной самбы изменяет своим радостным зелёно-жёлто-голубым цветам .
Сборная Бразилии проведет первый тайм товарищеского матча с Гвинеей в черной форме. Это произойдет впервые в истории.
Это акция в поддержку нападающего команды Винисиуса, который подвергается расистским нападкам в Испании, выступая за «Реал».
- Игра в Барселоне состоится 17 июня.
- Винисиус задумывается об уходе из «Реала» из-за расизма.
- В сборную Бразилии на июньские матчи вызван Малком из «Зенита».