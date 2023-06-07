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Смолов рассказал, сколько стоят его часы

7 июня 2023, 18:41
6

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько стоят часы, которые он носит.

– Эти часы стоят сотни тысяч? По-моему, была модель, которая стоит 500 тысяч.

– Есть, конечно, модели, которые столько стоят.

– Твои сколько стоят?

– У них цена в бутике от 130-140 до 220-230 [тысяч] швейцарских франков, это официальная цена в бутике. Мне понравилось, что они суперлегкие, и они классной формы, и ты их особо не чувствуешь. Мне нравились эти часы всегда.

– Я тоже думаю, что мужчина должен носить часы. Почему другие российские игроки не носят Richard Mille?

– Не знаю, надо у них спросить. Я думаю, дорого, конечно.

– Только из-за цены? Или потому, что не знают такую компанию?

– Я думаю, что и сложно найти нормальные часы в принципе из-за того, что их производство небольшое. На рынке свободных часов не так много, даже если ты готов переплатить. Я не знаю. Просто от того, что дорого.

– Остальной лук как ты подбирал?

– С луком проблема, потому что в повседневной жизни преимущественно спортивное носишь. Если ты не надеваешь спортивное, и еще ты сонный, то я могу затупить реально надолго. Если я не продумал то, что я надеваю, то могу затупить.

– У тебя очень большой гардероб?

– Не маленький, да. У меня две гардеробных.

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Комментарии (6)
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MaxRnD
1686158972
С..ка, чтоб тебе всю жизнь за подвиги на ЧМ ходики с кукушкой носить
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witalik
1686161138
Мда, федюшок явно туповат, когда называет подобные цены за какие-то грёбанные часы - понтовые котлы - аксессуар дебила. Интересно, а этот федя не считал скольких детей на эти тысячи франков можно было бы спасти - не перечислением в некий фонд, а точечной помощью конкретному ребёнку. Я не считаю чужих денег - деньги феде дали, в том числе, и из моего кармана...
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upiter535
1686162893
На куй такие часы,и циферь нет,вот я купил за три доллара электронные часы,супер))) (фильм "Поворот")
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Fialet
1686167641
Суки с жиру бесятся. А за слово "лук" вообще рожу бить надо.
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Figo777
1686213324
Часы за 18 млн рублей... Лучше бы на благотворительность отдал: столько детей со сложными врожденными заболеваниями и т.д....
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