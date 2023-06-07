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    Смолов рассказал, сколько стоят его часы

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько стоят часы, которые он носит.

    – Эти часы стоят сотни тысяч? По-моему, была модель, которая стоит 500 тысяч.

    – Есть, конечно, модели, которые столько стоят.

    – Твои сколько стоят?

    – У них цена в бутике от 130-140 до 220-230 [тысяч] швейцарских франков, это официальная цена в бутике. Мне понравилось, что они суперлегкие, и они классной формы, и ты их особо не чувствуешь. Мне нравились эти часы всегда.

    – Я тоже думаю, что мужчина должен носить часы. Почему другие российские игроки не носят Richard Mille?

    – Не знаю, надо у них спросить. Я думаю, дорого, конечно.

    – Только из-за цены? Или потому, что не знают такую компанию?

    – Я думаю, что и сложно найти нормальные часы в принципе из-за того, что их производство небольшое. На рынке свободных часов не так много, даже если ты готов переплатить. Я не знаю. Просто от того, что дорого.

    – Остальной лук как ты подбирал?

    – С луком проблема, потому что в повседневной жизни преимущественно спортивное носишь. Если ты не надеваешь спортивное, и еще ты сонный, то я могу затупить реально надолго. Если я не продумал то, что я надеваю, то могу затупить.

    – У тебя очень большой гардероб?

    – Не маленький, да. У меня две гардеробных.

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20217

      Cleaner 12 минут назад

      Федя, не зли народ!!!

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