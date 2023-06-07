Смолов рассказал, сколько стоят его часы

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько стоят часы, которые он носит.

– Эти часы стоят сотни тысяч? По-моему, была модель, которая стоит 500 тысяч.

– Есть, конечно, модели, которые столько стоят.

– Твои сколько стоят?

– У них цена в бутике от 130-140 до 220-230 [тысяч] швейцарских франков, это официальная цена в бутике. Мне понравилось, что они суперлегкие, и они классной формы, и ты их особо не чувствуешь. Мне нравились эти часы всегда.

– Я тоже думаю, что мужчина должен носить часы. Почему другие российские игроки не носят Richard Mille?

– Не знаю, надо у них спросить. Я думаю, дорого, конечно.

– Только из-за цены? Или потому, что не знают такую компанию?

– Я думаю, что и сложно найти нормальные часы в принципе из-за того, что их производство небольшое. На рынке свободных часов не так много, даже если ты готов переплатить. Я не знаю. Просто от того, что дорого.

– Остальной лук как ты подбирал?

– С луком проблема, потому что в повседневной жизни преимущественно спортивное носишь. Если ты не надеваешь спортивное, и еще ты сонный, то я могу затупить реально надолго. Если я не продумал то, что я надеваю, то могу затупить.

– У тебя очень большой гардероб?

– Не маленький, да. У меня две гардеробных.