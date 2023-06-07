Тренер сборной Казахстана назвал два клуба, которые разочаровали его в сезоне РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал две команды, которые разочаровали его в минувшем сезоне РПЛ.

«Какая команда находится на несвойственном для нее месте? В первую очередь «Динамо». Обладая довольно хорошим подбором футболистов, конечно, они ниже своего уровня сыграли.

И вторую часть чемпионата – «Спартак». Ожиданий было больше, чем они показали за весенний отрезок», – сказал Адиев.