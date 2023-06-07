Тренер сборной Казахстана назвал два клуба, которые разочаровали его в сезоне РПЛ

Спартак показал в каком смысле? в плане результатов? Ставить весенний отрезок Спартака в один ряд с отрезком динамо-это сюр. Спартак по игре почти не упал, защита стала хромать больше. Подвела реализация. Динамо вообще сброд по весне
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал две команды, которые разочаровали его в минувшем сезоне РПЛ.
«Какая команда находится на несвойственном для нее месте? В первую очередь «Динамо». Обладая довольно хорошим подбором футболистов, конечно, они ниже своего уровня сыграли.
И вторую часть чемпионата – «Спартак». Ожиданий было больше, чем они показали за весенний отрезок», – сказал Адиев.
- «Спартак» занял третье место в РПЛ.
- «Динамо» завершило сезон на 9-й строчке.