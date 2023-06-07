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    • Тренер сборной Казахстана назвал два клуба, которые разочаровали его в сезоне РПЛ

    Тренер сборной Казахстана назвал два клуба, которые разочаровали его в сезоне РПЛ

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал две команды, которые разочаровали его в минувшем сезоне РПЛ.

    «Какая команда находится на несвойственном для нее месте? В первую очередь «Динамо». Обладая довольно хорошим подбором футболистов, конечно, они ниже своего уровня сыграли.

    И вторую часть чемпионата – «Спартак». Ожиданий было больше, чем они показали за весенний отрезок», – сказал Адиев.

    • «Спартак» занял третье место в РПЛ.
    • «Динамо» завершило сезон на 9-й строчке.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +658

      FCSpartakM 4 минуты назад

      Спартак показал в каком смысле? в плане результатов? Ставить весенний отрезок Спартака в один ряд с отрезком динамо-это сюр. Спартак по игре почти не упал, защита стала хромать больше. Подвела реализация. Динамо вообще сброд по весне

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      Рейтинг: +10

      врете вы все 51 минуту назад

      Его сейчас больше чемпионат Казахстана должен волновать.Где он своих сборников набирает ?

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