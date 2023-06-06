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    Левандовски ответил на предложение из Саудовской Аравии

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски мог покинуть клуб спустя год после перехода из «Баварии».

    34-летний футболист получил «астрономическое» предложение из Саудовской Аравии, но ответил на него отказом.

    Поляк хочет играть за «Барсу» и даже не рассматривает вариант с уходом в другую команду.

    • В 2022 году Левандовски перебрался в Испанию за 45 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне форвард забил 33 гола и сделал 8 ассистов в 46 матчах.
    • Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2026-го.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    06.06.2023 17:31
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