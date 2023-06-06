«Оренбург» купил 19-летнего турецкого вингера, которого хотел подписать «Зенит» (Иван Карпов)

Нападающий «Алтынорду» Эмирджан Гюрлюк перейдет в «Оренбург».

«Оренбург» подписал 19-летнего вингера «Алтынорду» Гюрлюка. Сумма трансфера – 1,5 миллиона евро, срок контракта – три года. В 30 матчах этого сезона Эмирджан забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее турецкая пресса сообщала, что игрока купит «Зенит» за 2 миллиона евро и отдаст в аренду команде Лички. Но это не так – перед нами прямой трансфер из «Алтынорду», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.